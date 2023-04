Los sindicatos de Osakidetza calientan motores para la huelga: “La situación es muy grave y Sagardui hace oídos sordos”

Los sindicatos de Osakidetza han llevado a cabo este jueves una sonora pitada ante la sede del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) en Bilbao para llamar la atención de la consejera Gotzone Sagardui, que “hace oídos sordos”, dicen, ante una situación que aseguran que “es muy grave”. Toda las centrales sindicales unidas salvo ESK -Satse, ELA, LAB, SME, CCOO y UGT- calientan motores para los dos días de huelga que están convocados en el mes de mayo, el 18 y el 19, en plena campaña electoral. Son unos paros que las centrales consideran que parecen ya inevitables, porque ni desde el departamento ni desde Osakidetza se ha hecho, de momento, ningún movimiento para intentar pararlos.

Estos dos días de huelga del mes que viene serán los más importantes, porque están convocados todos trabajadores de Osakidetza y de todos los grupos profesionales y, por lo tanto, tendrán una incidencia directa y muy importante en el conjunto de los ciudadanos vascos, pero no son las únicas movilizaciones previstas en la Sanidad pública vasca. El día 22 de abril manifestaciones convocadas por varias plataformas ciudadanas protestarán en Bilbao, Vitoria y Donostia contra lo que consideran el “desmantelamiento de la sanidad pública vasca”; el día 27 de abril están llamados a la huelga los centros sanitarios de las zonas rurales de Álava por la precariedad de la plantilla; y los trabajadores del Centro Vasco de Transfusiones tienen convocada una nueva tanda de paros entre el 18 y el 30 de abril, después de que llevan más de dos años pidiendo la equiparación de sus condiciones laborales con otros trabajadores de iguales categorías en Osakidetza. En el servicio de limpieza, ELA ha alargado la huelga hasta el 30 de abril. Este cúmulo de movilizaciones muestra el hartazgo de la plantilla de la Sanidad pública vasca con las condiciones laborales que tienen y que las relaciones entre los trabajadores y la dirección de Osakidetza están completamente bloqueadas.

La concentración que se ha realizado este jueves tras una pancarta firmada por los sindicatos con el lema 'No al desmantelamiento de la sanidad pública vasca' ha querido ser un toque de atención ante una situación cada vez más deteriorada.

Los sindicatos denuncian que, pese a que el pasado 3 de abril todos las centrales pidieron formalmente que la propia consejera Gotzone Sagardui acudiera a la próxima reunión de la mesa sectorial para desbloquear el conflicto, no tienen, ni respuesta de la consejera, ni convocatoria de la mesa. Denuncian que, mientras desde la dirección se niegan a atender a sus reivindicaciones, el deterioro de la Sanidad pública avanza. “Especialmente en la Atención Primaria”, dicen. “Osakidetza no tiene más plan que seguir recortando y exprimiendo a la plantilla. No hay planteamiento alguno para mejorar las condiciones laborales del colectivo; no hay ningún plan para retener a los profesionales y atraer a otros. Es más, existe un maltrato sistemático a la plantilla. Y ello, sin lugar a dudas, porque el mantra de la falta de profesionales se ha convertido en la excusa perfecta para que Osakidetza ponga en marcha medidas que, en otras circunstancias, serían muy difíciles de justificar dicen.

En este sentido, ponen como ejemplo lo sucedido en muchos Punto de Atención Continuada (PAC), “que han permanecido abiertos sin personal médico”. “La situación es muy grave, y ante ello la respuesta es falta de negociación y bloqueo. No nos queda más remedio que movilización y la huelga”, dicen.