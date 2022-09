Los socialistas apoyan en Donostia la tasa turística que no ven necesaria en el Gobierno vasco

El PSE-EE de Donostia ha cerrado filas con el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, en favor de la implantación de una tasa turística en la ciudad. Los socialistas suscriben junto al PNV enmiendas a una moción original de Elkarrekin Podemos-IU-Equo que se votará en el pleno del Ayuntamiento donostiarra este jueves, en la que se asegura que Donostia “necesita lo antes posible la implantación de una tasa turística como la que ya existe en muchas ciudades españolas y europeas”, y piden que se habilite a los Ayuntamientos para que puedan implantarla. El apoyo de los socialistas donostiarras a esta medida contrasta con las reiteradas manifestaciones en contra del Gobierno vasco en boca del consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, también socialista, que este mismo martes ha vuelto a insistir en una entrevista radiofónica en que el tema de la tasa turística “no es una cuestión prioritaria y no está contemplada en el acuerdo de Gobierno que suscribieron el PNV y el PSE-EE”, por lo que descarta que sea una cuestión que pueda ponerse en marcha en esta legislatura.

En concreto, la enmienda que suscriben PNV y PSE-EE este jueves en el pleno del Ayuntamiento insta a “las instituciones competentes” a que “realicen los cambios normativos necesarios para permitir que se implante lo antes posible una tasa turística en Donostia”. En opinión de estas dos formaciones, que comparten equipo de Gobierno en Donostia, -y también en el Gobierno vasco- “el crecimiento del turismo registrado en los últimos años ha provocado cambios para los que nuestra ciudad precisa dotarse de los mecanismos legislativos y de gestión adecuados”. Por ello, creen que se necesita “lo antes posible la implantación de una tasa turística como la que ya existe en muchas ciudades españolas y europeas”, que debería servir para “financiar políticas que permitan mitigar los efectos que el turismo provoca en la ciudad, como la necesidad de una mayor prestación de determinados servicios municipales, entre otros”.

En este sentido, piden que las instituciones competentes, en este caso el Parlamento Vasco, “habiliten la opción de que los ayuntamientos puedan implantar la tasa turística en sus términos municipales, en diálogo y entendimiento con los sectores implicados, y en consonancia con lo acordado unánimemente por este Pleno Municipal el 24 de julio del 2019”. De hecho, el acuerdo para la implantación de este impuesto estaba bastante avanzado, pero la pandemia del COVID-19 lo dejó en suspenso.

El PSE-EE del Ayuntamiento de Donostia no considera que el apoyo a esta enmienda suponga una confrontación con el consejero Hurtado. Cristina Lagé, concejala de Turismo Sostenible de la capital guipuzcoana, afirma que lo que pretenden es “abrir un debate sobre esta cuestión”, en la que estén todos los sectores implicados. Algo que, en su opinión, suscribiría el consejero, aunque ha reconocido a elDiario.es/Euskadi que no se ha consultado o comunicado al consejero el apoyo de esta enmienda con el PNV. Javier Hurtado siempre recuerda que ya se consultó en su día a los diferentes agentes relacionados con el turismo en 2019 la implantación de esta tasa y que entonces no se apoyó la medida.

La concejala de Turismo Sostenible de Donostia señala que se trataría de buscar fórmulas que no gravasen las pernoctaciones, como en otras ciudades que la tienen ya operativa, sino las visitas. “Aunque sabemos que es una cuestión difícil”, ha reconocido. No obstante, ha insistido en que no se trata de confrontar con la postura del Gobierno, sino de intentar abrir el debate sobre el tema “de forma sosegada”. Tampoco considera que se esté presionando de ninguna forma para que se ponga en marcha esta legislatura, pese a que en las enmiendas que irán al pleno del consistorio se pide que se establezca la tasa “lo antes posible”. No obstante, la moción original de Elkarrakin Podemos-IU-Equo es más contundente respecto al límite temporal, ya que consideran que debería estar en marcha antes de fin año.

Fuentes del departamento de Turismo han insistido en que “no es el momento de hablar de tasa turística” teniendo en cuenta que el sector se está recuperando de la crisis de la COVID-19, y que, por lo tanto, no se promoverá dicha tasa desde el Gobierno vasco. No obstante, han señalado que otras instituciones son libres de realizar las propuestas que consideren oportunas en esta dirección y que desde el departamento se estudiarán siempre y cuando tengan encaje en la legislación y en el Concierto económico.

El alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha señalado, por su parte, que seguirá defendiendo la implantación de la citada tasa, porque es un asunto “de ciudad”. Goia ha reconocido que “puede suceder que no coincida con el punto de vista de otros ámbitos”, pero, en todo caso, esta postura “no implica nada con respecto a los demás”. “Vamos a seguir manteniendo esa posición”, ha avanzado. Mientras que Donostia apuesta abiertamente por esta tasa, Ayuntamientos como el de Bilbao, que este verano ha registrado una alta tasa de entrada de viajeros están en contra de que se ponga en marcha ningún tipo de impuesto que condicione esta actividad.