Soraya Morla, exconcejal en Basauri, formalizará este lunes su candidatura a dirigir el PSE-EE

La exconcejal socialista de Basauri Soraya Morla formalizará el próximo lunes su precandidatura para dirigir en los próximos años el PSE-EE, en sustitución de la actual líder del partido, Idoia Mendia, que el pasado martes anunció que no se postularía a la reelección de cara al noveno congreso que se celebrará entre los días 20 y 21 del próximo mes de noviembre. Tal como han confirmado a Europa Press fuentes del equipo de Morla, la exedil basauritarra presentará formalmente su precandidatura en la sede de los socialistas vascos de Bilbao el próximo 27 de septiembre, última jornada para hacerlo.

Andueza quiere liderar el socialismo vasco mirando a la izquierda, "con manos libres" y "lealtad" al pacto con el PNV

Nacida en la localidad vizcaína de Basauri hace 50 años, pretende competir en las elecciones primarias con el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa y portavoz parlamentario, Eneko Andueza, que este pasado viernes presentó su candidatura y que parte como gran favorito.

No obstante, tendrá que conseguir más de un centenar de avales, el 2% del censo de afiliados del socialismo vasco, que superan los 5.000, para poder seguir en la carrera hacia la secretaría general, algo en lo que parece que no tendrá problema Andueza, al tener, en principio, el respaldo mayoritario de la formación. Soraya Morla, que se ha mostrado partidaria de no reeditar los pactos con el PNV, participó activamente en el impulso de la candidatura de Pedro Sánchez a dirigir el PSOE en las primarias de 2017, en las que también se presentó Patxi López.