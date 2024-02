Sumar incorpora en Euskadi al partido de Errejón y registra ya la coalición de cara al 21 de abril

Sumar quiere pasar de hacer políticas para Euskadi con Yolanda Díaz a hacerlas “desde Euskadi”, según ha verbalizado este jueves la candidata a lehendakari, Alba García Martín. Sumar ha confirmado ya el registro ante la Junta Electoral de una coalición de izquierdas con ese nombre para el 21 de abril que finalmente no tendrá tres patas sino cuatro. No, no se ha sumado Podemos, que irá en solitario con Miren Gorrotxategi a la espera de un posible acuerdo con la Alianza Verde de Juantxo López de Uralde. Pero a Sumar, a IU y a Berdeak Equo se les ha añadido Más Euskadi, la marca local de la formación de Íñigo Errejón y que en euskera emplea las siglas EE (Euskadi Eraiki), las mismas que la histórica formación Euskadiko Ezkerra.

Más País es una formación de escasa implantación en Euskadi, desde luego sin ningún cargo público. Se presentó a las elecciones generales de 2019 con el exasesor de Víctimas del Gobierno vasco Txema Urkijo como candidato y apenas logró 8.542 votos. Sin embargo, su sola presencia hizo que Podemos expulsara a Equo de la coalición para las autonómicas de 2020 ya que ambas formaciones mantenían acuerdos en Madrid. También hace cuatro años hubo dos candidaturas, la de Podemos e IU por un lado y la de Berdeak Equo por otro.

Garbiñe Santa Coloma, quien como Urkijo procede del entorno de Gesto por la Paz, ha ejercido de portavoz de Más Euskadi en el acto de presentación de la coalición, que ha tenido lugar en Bilbao. Ha aplaudido “la unión de fuerzas” y ha apostado por combatir una sociedad vascas que “se sustenta en un sistema de desigualdad social, de desigualdad entre hombres y mujeres y entre pueblos”.

La coalición Sumar, como era conocido, estará encabezada por García Martín, propuesta por el movimiento Sumar y que fue fichada de Podemos, donde era trabajadora hasta el mismo momento de su aparición pública. Este movimiento generó un profundo malestar en la formación morada. Será la que encabece la plancha de Bizkaia. Por Álava irá el referente de IU, Jon Hernández, parlamentario vasco desde 2016 y secretario general del PCE-EPK. La portavoz de Berdeak Equo será la 'número dos' en Bizkaia y queda por definir la candidatura de Gipuzkoa, que también procederá de Sumar. Cuadros de Más Euskadi irán en las listas en puestos complementarios.

García Martín ha considerado que la presencia de Sumar en el Gobierno de España ha traído buenas políticas para Euskadi, tales como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la reforma laboral. Ha citado igualmente la nueva ley de Familias presentada esta semana. Cree que ahora toca continuar con ese modelo “desde Euskadi”. La candidata, la más desconocida de todos hasta el punto de bromear en un vídeo en su cuenta de X con el 'hashtag' “¿quién conoce a Alba?”, ha criticado los “cantos de sirena de progresismo” del PNV ya que aplica “políticas conservadoras” que son apoyadas por un PSE-EE “escondido” en la coalición vasca.