La técnica e improvisación de Eliane Elias asombran en el Festival de Jazz de Vitoria

La técnica y capacidad de improvisación de la brasileña Eliane Elias asombraron en la segunda jornada de la cuadragésima quinta edición del Festival de Jazz de Vitoria y encumbró a la pianista, que llevó a la capital vasca un repertorio con mucho ritmo para poner el cierre a una tarde que comenzó con la fuerza de Giulia Valle, que tuvo en el recuerdo a uno de los impulsores del certamen, Iñaki Añua, fallecido a los 79 años horas antes del inicio de los conciertos. El esperado regreso de la paulista no defraudó gracias a sus conocidas versiones y temas muy cantables que trasladaron al país sudamericano a un público que se entregó desde el inicio a esta virtuosa que deslumbró con los solos que mostró con su teclado, según recoge Efe.

Arrancó con 'To each his Dulcinea' del disco 'Music from man of La Mancha', pero el verdadero traslado hasta su país fue con 'Acuarela' y su aterciopelada voz que acompañó a gran parte de sus temas. El disco ganador de un Grammy 'Mirror, mirror', grabado con Chick Korea y Chucho Valdés, tuvo mucha presencia en su repertorio con temas tan reconocidos como 'Esta tarde vi llover' o 'Corazón partido', canciones que tuvieron ese toque tan especial que le da Eliane Elias a todo lo que hace.

La versión en bossa nova de 'Come fly with me' fue una demostración de improvisación y un derroche de talento descomunal que arrancó una de las mayores ovaciones de la noche. La pianista estuvo acompañada por el contrabajo de Marc Johnson y la batería de Tiago Michelin para llevar los ritmos brasileños a la capital vasca. El clásico 'Desafinado', que tanto ha marcado la cultura musical de su país, puso el broche a un viaje único en una noche mágica con un trío entregado en cuerpo y alma con inagotables solos que pusieron en pie a la parroquia vitoriana y que obligaron a salir a los músicos para cerrar la noche con un bis.

La tarde-noche femenina empezó con el Ensemble de Giulia Valle calentando motores en el escenario de Mendizorroza. La contrabajista y compositora italiana, que daba su primer concierto después de mucho tiempo, quiso dedicar su repertorio a Iñaki Añua, que dirigió el Festival de Jazz de Vitoria durante 40 años, y que falleció a los 79 años horas antes del inicio y fue protagonista en la puesta en escena de los músicos. La artista afincada en Cataluña se mantuvo en segundo plano durante todo el concierto y dejó el protagonismo al resto de músicos, a los vientos y los teclados, al tiempo que demostró una gran destreza frotando las cuatro cuerdas. Fue un interpretación muy emocional, un viaje por varios estados de ánimo que subían el ritmo cuando entraba en escena la flauta de Francisco Ramos o el teclado de Roger Mas.

'Aurora' comenzó a calentar el repertorio y 'Trance' llevó al punto de ebullición la temperatura de una ya de por sí recargada platea donde los abanicos iban y venían. Fueron temas muy diferentes y variados. El reconocimiento del público a la capacidad de esta artista a cambiar de ritmos y cadencias con tanta velocidad llegó cuando, mástil de su bajo eléctrico en mano, dio un paso al frente y puso el foco sobre el saxo de Martí Serra, que puso el broche con su saxo soprano y se llevó la gran ovación. El tema 'Grec' y sus sonidos menos habituales sacaron a escena a todo el conjunto de instrumentos que se sumieron en una vorágine de sones y psicodelia en un gran final de los virtuosos que acompañaron a la sanremesa, que ejerció de gran lideresa.

Fue un día emotivo y especial al mismo tiempo. Horas después de que falleciera Iñaki Añua, arrancó la jornada con un homenaje. Su hermano, Xabier Añua, parte importante a la hora de ponerlo en marcha hace 45 años, tuvo unas palabras hacia su hermano con la modestia que le caracteriza. “Estarán esperándole Sarah Vaughn, Ella Fitzgerald y muchos más para formar una 'big band'”, señaló Xabier Añua, quien aseguró que “el Festival está en buenas manos”. “No se puede entender el Festival sin la figura de Iñaki”, apuntó Iñigo Zárate, presidente del certamen, acompañando en el escenario al hermano mayor del sostén del Festival durante cuatro décadas. Antes, tras el avance de este martes, se estrenó el escenario del Teatro Principal con el armenio Yessaï Karapetian, galardonado con el 'Rising Stars Jazz Award', quien presentó su primer disco como líder. La tercera jornada la protagonizará Snarky Puppy y su mezcla tan variopinta de estilos musicales, actuación que estará precedida por la trompetista y reivindicativa Yazz Ahmed. En el teatro del centro de la capital vasca convergerán el pianista Marcin Masecki y el baterista Jerzy Rogiewicz.