'Las Tesis', creadoras de 'Un violador en tu camino': “Negar la identidad de otra persona es inaceptable. Debería ser ilegal”

“Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eres tú” es en la actualidad parte de la letra de un himno feminista que ha dado la vuelta al mundo. Tras esas letras, hay un grupo de artistas que, cansadas del machismo cotidiano y de la violencia estructural que viven las mujeres en su país, Chile, decidieron salir a las calles en 2019 a gritar que ellas no son las culpables. Sin ser conscientes del eco que tendrían sus palabras. “Es una canción que pertenece a una performance fue llevada a la calle en 2019 en Valparaíso. Denunciaba la violencia policial y el abuso político sexual que vivían las mujeres. Era algo muy local y que haya pasado a otras dimensiones no sorprendió mucho. Atraviesa varios aspectos vinculados a las instituciones, pero el tema de la culpa abrió un montón de experiencias personales que hicieron que las letras pasaran a pertenecer a muchas personas”, explica a este periódico Dafne Valdés, que junto a sus compañeras Paula Cometa y Sibila Sotomayor forma parte del colectivo de artistas feministas 'Las Tesis'.

Las tres han pasado por Bilbao esta semana para dar los últimos retoques a su nueva performance, 'Canciones para cocinar' y comenzar una gira que abarcará varias ciudades europeas como Londres o Dublín. Su nueva propuesta escénica une el vídeo y la música pop con cánticos de manifestaciones feministas para denunciar la cocina o el hogar como espacio opresor de la mujer, la violencia doméstica, el capitalismo, las fuerzas del orden y, por último, para reivindicar el derecho al aborto -que en su país aún no es legal- y el derecho a la identidad de género. “Con letras que riman hemos encontrado una estrategia para transmitir ideas. Nos parece que es una buena manera de hacerlo. En 'Canciones para cocinar' recogimos algunas canciones que hemos ido desarrollando durante años por eso aparecen tantos temas”, detalla Sibila Sotomayor tras su función que ha tenido lugar en el centro cultural Azkuna Zentroa, donde han podido realizar una estancia creativa y, por primera vez, han mostrado su nuevo arte al público.

El éxito de 'Un violador en tu camino' cantado en multitud de manifestaciones y reivindicaciones feministas de todo el mundo dejó claro que algo se está moviendo dentro de la sociedad y que, desde 2019, los avances en la igualdad se están abriendo paso. A pesar de ello, desde 'Las Tesis' alertan de que existe también la posibilidad de retroceder. “Muchas veces lo que se avanza se retrocede. El mismo aborto es un derecho ganado que se ha perdido. Lo hemos visto en Estados Unidos y en algunos países de Europa. La causa feminista no se agota nunca porque implica mantenerse en alerta para defender lo poco ganado y seguir exigiendo lo que falta. Nos hace gracia cuando desde el norte -inventado- del mundo se habla de un posfeminismo y eso no existe, no es real, porque eso asume que las demandas feministas ya están resueltas y eso no es así”, sostiene Sotomayor.

La nueva performance incluye una canción que habla sobre la “bomba semántica en medio de la cocina” que supone la identidad de género. “En España hay movimientos transodiantes que tienen mucho poder y eso es un problema muy grande dentro del feminismo porque perpetua discursos de odio y de violencia y eso no puede ser. Es fascista. Nosotras, como colectivo antifascista que somos estamos totalmente en contra de esas posturas. En Chile no es que no exista esa postura, pero tiene menos relevancia y visibilidad por ahora. España es el lugar en el que nos hemos visto más expuestas a estas posturas de odio y violencia donde personas han llegado a nuestros eventos a increparnos por estar en la otra vereda. Nos llama la atención cómo esa perspectiva, mal llamada feminista, porque para nosotras no tiene nada de feminista, es un conservadurismo dentro de un esencialismo de lo que es la lucha feminista realmente para nosotras. Nos parece muy anacrónico porque cuando parecía que aquí se podían ver algunos movimientos a la vanguardia de pronto vemos que hay una vuelta hacia el conservadurismo muy fuerte y es en el sur del mundo donde está la vanguardia en ese aspecto”, explica la artista.

“No sabemos qué se puede hacer con estos movimientos, pero sí que sabemos que ante los discursos de odio no hay diálogo posible. Hay cosas que no se pueden permitir, que no se pueden decir. No se puede negar la identidad de otra persona, es inaceptable. Debería ser ilegal”, critica Sotomayor.

Su objetivo como colectivo es acercar las tesis feministas a otras personas que no tienen el acceso o el interés para sentarse a leer un libro sobre teoría feminista. “Sobre todo en este contexto político tan hostil y opresor lo que queremos es trasladar, con las herramientas que tenemos como mujeres artistas, estas ideas a otros lenguajes a y otras materialidades para poder generar algún tipo de movilización a pequeña escala”, detalla Paula Cometa.

Por el momento, 'Canciones para cocinar' ha pasado por Bilbao y Cádiz , pero se estrenará este 7 y 8 de noviembre en Barcelona y después viajará a Warwick, Cork, Londres, Sheffield y Glasgow. Aunque cada una sueña con representar su obra en un contexto diferente. Sotomayor sueña con hacerlo en un gran concierto. “Que de repente aparezca esta cosa rara en la que hablamos, hay canciones y nadie entiende nada”. Valdés, con una pantalla gigante o una plaza. “En La Catedral, el estadio de fútbol del Athletic de Bilbao. Vamos a feminizarlo”, bromea con sus compañeras. “Apropiarse de todos los espacios, ese es nuestro lema. Allí donde nos inviten y, si no nos invitan, nos autoinvitamos”, concluye Sotomayor.