Las Universidades vascas registran en el curso 2.580 positivos de COVID-19, "2.240 entre el alumnado y 340 entre el personal"

Las tres Universidades vascas, UPV-EHU, Deusto y Mondragon, han registrado desde que comenzó el curso académico 2020/2021 y hasta la fecha 2.580 casos positivos de COVID-19, "2.240 entre el alumnado y 340 entre el personal". Ello "arroja un promedio de 80 casos positivos semanales en un colectivo integrado por 74.050 personas, 64.341 que integran el alumnado y 9.709 el personal" "Gracias a los estrictos protocolos implementados y a la responsabilidad de toda la comunidad universitaria, prácticamente no se han producido contagios en la actividad académica dentro de los campus", han valorado los rectores de las tres entidades, que se han reunido este lunes con el consejero de Educación, Jokin Bildarratz.

El Gobierno y las universidades han coincidido en poner en valor el "esfuerzo de adaptación" que ha llevado a cabo toda la comunidad universitaria para mantener la presencialidad en este curso marcado por la pandemia, y se han comprometido a planificar el curso 2021-2022 "primando el modelo de formación presencial y afianzando los procesos de digitalización", prestando atención a las "posibles dificultades añadidas" de estudiantes con "dificultades" socioeconómicas, tecnológicas o de otra índole, informa Europa Press.

En el encuentro con Bildarratz en Lakua han participado la rectora de la UPV/EHU, Eva Ferreira; el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert; y el rector de Mondragon Unibertsitatea, Vicente Atxa, así como el director de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco-Unibasq, Iñaki Heras. Y ha concluido con la aprobación de una nueva declaración conjunta consensuada entre el Departamento de Educación, las tres universidades que conforman el Sistema Universitario Vasco y la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco-Unibasq

En la misma, citan las prioridades a corto y medio plazo en las que se centrarán el Departamento de Educación, las tres universidades vascas y Unibasq que incluye, entre otras, la atención a la crisis sanitaria y las personas en el contexto universitario, "priorizando la salud y la seguridad" de la comunidad universitaria.

Tras el encuentro, Bildarratz ha comparecido ante los medios de comunicación para informar de la evaluación del final del curso pasado y del actual, además de hacer un previsión para los próximos meses con el objetivo de buscar una "garantía de la presencialidad" y "siempre dotado de condiciones de seguridad necesarias". Preguntado sobre la incidencia del coronavirus en las aulas vascas tras las vacaciones de Semana Santa, el consejero ha explicado que todavía no conoce datos de este lunes en el que los alumnos han vuelto a las aulas y cree que "tardarán un par de días en asentarse" pero ha reconocido que la situación de pandemia es "un reto" para la educación no universitaria y para la universitaria. Ferreira, por su parte, ha insistido en que los profesores universitarios tendrían que haberse vacunado como los no universitarios: "Pedimos que el tratamiento en vacunación sea el mismo que en otros niveles educativos que entendemos que tienen el mismo grado de presencialidad y riesgo".