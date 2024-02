Urkullu asume la contestación a las renovables: “A nadie le gusta que le coloquen al lado de casa un parque eólico”

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asumido este viernes en el Parlamento Vasco la contestación social que despiertan las renovables en los lugares en los que se van a instalar: “A nadie le gusta que le coloquen al lado de casa un parque eólico o una serie de placas fotovoltaicas”, ha señalado. Aunque ha afirmado a continuación que “el interés común debe primar sobre las prioridades individuales”. “Lo tenemos claro”, ha señalado. En este sentido ha recordado que la situación actual “no es sostenible” porque hay una urgencia de parar el cambio climático. “Todas y todos tendremos que aceptar cuestiones que no nos gustan, porque en realidad sabemos que la situación actual no es sostenible. Estamos llamados a cambiarla. Es el reto que debemos afrontar”, ha indicado.

Durante el pleno de control, el lehendakari ha sido interpelado por la parlamentaria del PP Muriel Larrea sobre el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Renovables que está en estos momentos en tramitación. De hecho, hay cada vez más dudas de que pueda aprobarse en lo que queda de legislatura. La consejera aventuró en su día el mes de marzo de 2024 como fecha para su aprobación, pero dado lo complicado de la tramitación y el volumen de alegaciones que se han presentado al proyecto, alrededor de 4.000 hace difícil prever que pueda salir adelante antes de que se convoquen las elecciones autonómicas, aunque el lehendakari sigue sin desvelar la fecha.

Urkullu ha señalado que es necesario aprobar este plan que, tal y como ha recordado “es el primer y único plan territorial sectorial sobre energías renovables en su conjunto”, ya que el que hasta ahora el que está vigente se refería únicamente a parques eólicos. El lehendakari ha señalado que hay un amplio consenso sobre la necesidad de tener este plan y ha asegurado que no se trata de un “PTS fuertemente contestado”, en relación a las alegaciones presentadas, si no “fuertemente contrastado”. “Los procesos participativos que se realicen no deben buscar únicamente que la ciudadanía nos dé la razón”, ha señalado, para asegurar que “este Gobierno se encuentra en estos momentos analizando todas las alegaciones recibidas”.

La parlamentaria Muriel Larrea ha considerado que el Gobierno debe tener más humildad y sensibilidad para explicar a la ciudadanía la necesidad de las renovables, a lo que Urkullu ha respondido que se trata de un documento ampliamente contrastado con la ciudadanía. “Compartimos con la sociedad vasca que la energía obtenida de los combustibles fósiles debe reducirse al máximo y lo antes posible”, ha dicho. “También sabemos que la transición energética se debe realizar a través de una transición sostenible y justa”. “No tenemos otra opción. No tenemos planeta B”, ha concluido.