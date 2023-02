El Gobierno vasco pone fecha al PTS de Renovables vasco: marzo de 2024

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha puesto fecha para que Euskadi cuente con un Plan Territorial Sectorial (PTS) de Renovables: marzo de 2024. Es decir, en el plazo de un año. En su intervención en el pleno de control del Parlamento Vasco este viernes la consejera ha arriesgado fijando una fecha, pese a que precisamente el parlamentario del EH Bildu Mikel Otero acusaba a Tapia o de “mentir o de incompetencia” por no haber cumplido el compromiso de plazos que hace un año dio en sede parlamentaria para que Euskadi contara con ese plan: agosto de 2023, aunque la idea inicial era que estuviera en marcha en 2021. Pese a que este viernes ha fijado marzo del año que viene como fecha tope, Tapia reconoció el pasado mes de enero que el plan se encuentra en un estado todavía “muy incipiente”, en “su versión 0”, por lo que no se prevé que se apruebe antes de año y medio. Un tiempo que algunas fuentes consideran “muy optimista” teniendo en cuenta todo el desarrollo que le falta.

Tapia ha reconocido el “retraso” en la aprobación del PTS de Renovables y ha señalado que “espera y confía” en que pueda entrar en vigor en marzo del próximo año porque “es de máximo interés para el Gobierno tener un PTS nuevo de energías renovables en vigor”, ha señalado defendiéndose de las acusaciones de Otero de que quizá haya interés por parte del Gobierno en no contar con el plan porque “así se pueden aprobar proyectos polémicos y luego, ya se verá”.

El parlamentario de EH Bildu ha considerado que existe una “sensación generalizada, no ya de los movimientos de oposición, sino desde las diferentes administraciones, de desamparo, de que las cosas no están resueltas y de que se están haciendo a salto de mata o aprovechando este ínterin de barra libre”. Ha señalado incluso que el propio PNV a nivel local “está haciendo una contraplanificación de emergencia ante esta situación de incertidumbre que se está generando porque no hay un PTS”. En este sentido ha puesto de ejemplo el caso de “Iruraiz-Gauna, donde el PNV tiene mayoría absoluta” y rechaza que se instalen proyectos de fotovoltaica, incluso de comunidades energéticas de los vecinos. “No podemos seguir en una situación de desamparo”, ha señalado. Y ha recordado alegaciones contrarias al documento inicial del PTS desde la Diputación Foral de Bizkaia y de la de Álava.

Pero donde el parlamentario de EH Bildu ve desamparo, la consejera habla de garantías de que hay un control en los procesos. Desde el Órgano Ambiental vasco -del que ha defendido su independencia- a los ámbitos municipales. “Están vigentes los instrumentos medioambientales, de garantía medioambiental, de garantía de presunción de valores arqueológicos, de temas culturales y todos los instrumentos de ordenación urbanística, incluido el ayuntamiento con su plan general de ordenación urbana”. “¿Eso es desamparo? No, eso es garantía”, ha señalado Tapia.

Por su parte, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU, Gustavo Angulo, ha acusado a la consejera de no proteger medioambientalmente los Montes de Vitoria para promover la construcción del parque eólico de Azaceta, precisamente uno de los dos primeros que se espera que entren en funcionamiento, en 2025 y favorecer a su empresa promotora, Iberdrola, que comparte el accionariado de Aixeindar con el EVE. Tapia ha respondido al parlamentario que desde su formación “tratan de devaluar” cualquier instrumento de control medioambiental con los que cuenta el Gobierno “para prohibir determinadas instalaciones. Se les ha visto el plumero”, ha señalado.