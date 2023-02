Urkullu exhibe sintonía económica con Calviño pero ve “muy mejorable” la relación política con Sánchez

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha recibido este viernes en el palacio de Ajuria Enea a la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Nadia Calviño, para escenificar una buena sintonía en materia económica y, singularmente, en la gestión de los fondos europeos. Sin embargo, preguntado por los periodistas, Urkullu ha afirmado que continúa siendo “muy mejorable” su relación en el plano político con el presidente, Pedro Sánchez, con quien no tiene contacto desde “hace un año” y al que demanda respuestas principalmente en materia de transferencias pendientes del Estatuto, como las de Cercanías o Inmmigración. Calviño ha pedido tomar la palabra para recalcar que su sola presencia en Vitoria ya es una muestra del “absoluto compromiso” del Estado con Euskadi.

El encuentro entre Urkullu y Calviño, en el que han participado el consejero vasco Pedro Azpiazu y el alto cargo estatal Andrés Valverde, ha repetido una fotografía de hace un año menos un día, cuando ambos, todavía con mascarillas, se vieron para haber de fondos europeos. Desde entonces, el Gobierno vasco, del que también forman parte los socialistas aunque las carteras económicas son del PNV, había mostrado su malestar por la escasa de participación autonómica en la gestión de los fondos Next Generation EU. Sin embargo, el lehendakari ha salido de la cita con la satisfacción de haber logrado cinco compromisos que ha enumerado. Entre ellos se halla la capacidad de “decisión” sobre proyectos del fondo de sostenibilidad de las comunidades autónomas (dotado en global con 20.000 millones), la participación autonómica en las visitas a Euskadi de los comisionados de cuatro PERTE (coche eléctrico, descarbonización, agroalimentación y microelectrónica), que la sede del almacén subterráneo del hidrógeno verde esté aquí y algunos ajustes en materia de Impuesto de Sucesiones, IMV, déficit y deuda.

“Ha sido una reunión productiva y constructiva. Ése es el primer mensaje”, ha enfatizado la vicepresidenta, que ha saludado en euskera en la rueda de prensa. “La reunión de hoy la considero positiva. Agradezco a la vicepresidenta que, un año después, también haya venido a Vitoria”, ha apostillado Urkullu, que entiende que los acuerdos son “un paso adelante” en la “participación vasca en la definición y decisión de los proyectos”. Siguiendo en esta línea, Calviño ha afirmado que el Gobierno central entiende la “cogobernanza” como “una colaboración constante”, al más alto nivel o con “conferencias sectoriales” o encuentros técnicos. “Hay un alineamiento total, cooperación leal”, ha abundado.

Pero el tono de sintonía ha variado al ser preguntado Urkullu por su relación con Sánchez en ámbitos más políticos. Son ya meses en que Ajuria Enea se ha quejado en el Parlamento Vasco, ante los medios de comunicación o por carta de los retrasos en el calendario para transferir las materias pendientes del Estatuto de 1979. Son frecuentes las menciones de Urkullu de que desde el Estado hay una “erosión” silenciosa y continuada del autogobierno vasco. En las últimas semanas, de hecho, se ha cuestionado que se quiera instalar un centro para refugiados en Vitoria, en la antigua Clínica Arana, que es de titularidad estatal.

El lehendakari ha indicado que no ha tocado ese tema con Calviño en la reunión. “Es un ámbito que llevo yo directamente con el presidente”, ha querido recalcar. Y “la relación es muy mejorable”. Ha citado como ejemplo que no recibió respuesta a su decisión de “articular una comisión permanente” para avanzar en los traspasos estatutarios. Pero Calviño se ha permitido intervenir y ha afirmado, en nombre de Sánchez, que hay un “absoluto compromiso” en el desarrollo del Estatuto y ha puesto en valor “los acuerdos logrados”, entre los que ha citado la transferencia del IMV o la actualización del Cupo y del Concierto Económico. No ha mencionado Prisiones. “Durante esta legislatura se han ido cumpliendo hitos importantes. Son buenos ejemplos de la aproximación constructiva del Gobierno de España”, ha afirmado. Y ha asegurado que una de las reclamaciones vascas, la de la reapertura de pasos fronterizos con Francia cerrados en la pandemia, lo es también de Sánchez ante el presidente francés, Emmanuel Macron. “Mi presidencia [en Vitoria] ejemplifica la voluntad del presidente Sánchez de tener un diálogo constructivo y del compromiso con Euskadi por parte del Gobierno de España”, ha zanjado.

Calviño ha aprovechado su visita oficial para acompañar a la candidata del PSE-EE, Maider Etxebarria, a la alcaldía de Vitoria en un acto preelectoral. También ha concedido entrevistas a Radio Euskadi y 'El Correo' y visitado la principal industria vasca, la Mercedes-Benz. La vicepresidenta ha destacado que muchas corporaciones vascas están “liderando” proyectos financiados con fondos europeos. “Los fondos del Plan de Recuperación en Euskadi suman ya 1.586 millones de euros, de los que Euskadi ha gestionado 847”, ha indicado la máxima responsable económica del Gobierno.