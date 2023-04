Las 'vacaciones en el mar' hacen escala en Getxo

Las 'vacaciones en el mar', ese viaje idílico en crucero de lujo que pintaba la icónica serie televisiva de los años 80, tienen parada cada vez más obligada en Euskadi. La terminal de cruceros del Puerto de Bilbao, ubicada en Getxo, comienza a hacerse un hueco cada vez más importante en el mercado mundial de cruceros, pese a que todavía tiene una corta vida. Acaba de inaugurar esta semana una temporada con cifras récord. Este año arribarán a Getxo 80 cruceros, la cifra más alta de desde 2017, año en el que llegó el primer buque de lujo con pasajeros a Euskadi. Además, dos de esos cruceros tendrán Getxo como punto de salida y de llegada. El Puerto de Bilbao se consolida de esta forma como puerto de cruceros de forma paralela a que Euskadi se afianza como destino turístico. Por la vía marítima, el Puerto espera que entren este año más de 500.000 viajeros, entre los cruceristas y los pasajeros de los ferrys que unen Bilbao con Irlanda y Gran Bretaña.

La inflación pone al límite los Bancos de Alimentos vascos, que reducen a la mitad la entrega de leche o aceite

Más

En concreto, el primer crucero de la temporada 2023 llegó el pasado día 12, el mismo día y el mismo barco que el año pasado, el 'Sky Princess' de la naviera Princess (Carnival), que este año visitará Euskadi en cuatro ocasiones. El 'Sky Princess', consignado por Transcoma, tiene 330 metros de eslora y en él viajan más de 3.000 pasajeros y más de 1.000 tripulantes.

A lo largo del año está previsto que atraquen en Getxo 80 cruceros. Una nueva compañía, Ambassador, y catorce nuevos barcos apostarán por primera vez por el puerto y alguno hará escala hasta en cuatro ocasiones como el Norwegian Getaway de NHG.

Destacan, especialmente, los dos Turn Around, es decir, los dos cruceros que iniciarán y terminarán su ruta en Getxo, con el consiguiente embarque y desembarque del total de pasajeros.

El primero, el 'Sirena' de la naviera Oceania, se iniciará el 2 de mayo y finalizará el 27 del mismo mes, tras un viaje que acercará a los turistas a Israel. El segundo circuito, a bordo del 'Norwegian Gem' de NHG, partirá el 7 de septiembre también de la terminal de Getxo y volverá el día 19 tras una ruta por el norte de Europa.

También recalarán en Bilbao cruceros emblemáticos como 'The World' (Residences at Sea) o el 'Anthem of the Seas' (RCCL) que hará cuatro escalas, y navieras tan prestigiosas como Cunard, Oceania o Disney, que volverá con un nuevo barco, ('Disney Dream'). MSC destaca entre las navieras que llevarán sus rutas hasta Getxo, ya que que atracará en seis ocasiones y una de ellas con el nuevo crucero 'MSC Fantasía'.

Precisamente la Autoridad Portuaria de Bilbao, con la colaboración de Bilbao Turismo y la Diputación Foral de Bizkaia, ha promocionado el turismo de cruceros en Seatrade Cruise Global, la mayor feria de cruceros del mundo que se celebró en Fort Lauderdale, Florida, el pasado mes de marzo.

Buenas expectativas para el turismo

Las buenas previsiones del mercado de cruceros forman parte de unas muy buenas expectativas para el sector turístico vasco durante los meses de verano, aunque está por determinar el impacto que tiene en la economía vasca los cruceristas, es decir, lo que gastan cuando desembarcan.

En lo que se refiere al turismo en general, esta Semana Santa ya ha supuesto un buen aperitivo de las buenas previsiones de cara al verano. Durante estas pasadas fiestas se ha superado el 90% de ocupación turística en la mayoría de sus destinos vascos, y en algunos casos ha alcanzado el 100%, según se destaca desde el departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco.

Ya en los primeros meses de 2023 el número de turistas que llegaron a Euskadi fue un 20% más que ese mismo periodo de 2019, año de referencia para hacer las comparativas por no estar afectado por las restricciones que se impusieron después a causa de la COVID-19. Además, en 2022, Euskadi fue la comunidad autónoma líder en recuperación del turismo, con una subida del 11% respecto a los datos de 2019. Entre los turistas aumenta la percepción de que se trata de un destino de calidad, pero “caro, o muy caro”. Pero esos turistas gastan más de media de lo que lo hacían en 2019 y además son fieles: la mitad de los que viajan a Euskadi repite hasta siete veces.