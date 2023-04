La inflación pone al límite los Bancos de Alimentos vascos, que reducen a la mitad la entrega de leche o aceite

La elevada inflación está colocando a los Bancos de Alimentos vascos en una situación límite, lo que ha obligando a sus responsables a reducir a la mitad los productos básicos que se entregan a sus usuarios, sobre todo en aquellos que han aumentado en mayor medida su precio en los últimos meses, como es el caso de la leche o del aceite. De momento, sus dirigentes esperan llegar con esta reducción hasta el mes de junio pero, si no se modera la subida de los precios, deberán recortar aún más las entregas, señala Daniel Fernández, presidente del Banco de Alimentos de Álava. “Con el mismo dinero podemos comprar mucho menos productos. Eso es algo que todos estamos notando a la hora de hacer la compra, y hemos tenido que empezar a hacer recortes de hasta el 50%”, señala“.

A modo de ejemplo, señala que si hasta ahora se daban ocho litros de leche al mes, ahora se dan cuatro. Y lo mismo con el aceite, que se ha reducido a tres litros al mes frente a los seis anteriores. “Y en lugar de aceite de oliva hay que meter de soja o girasol”, abunda. Los huevos han pasado de costar 0,90 euros la docena a 1,95 euros, y los productos infantiles, como pañales, se han encarecido hasta el punto de tener que dejar de comprarlos.

En comparación con el primer trimestre del año pasado, en los tres primeros meses de este año se ha repartido un 20,08% menos de alimentos, y sin embargo, se ha incrementado un 17,31% el coste. A la situación de altos precios de se une el hecho de que cada vez haya más gente que tiene que acudir al Bancos de Alimentos para poder tener un carro de la compra mensual con productos básicos. “Nos encontramos cada vez más con gente que no cobra nada, o que si cobra, tiene demasiados gastos, de la casa, luz, ... que no puede afrontar”, indica. En el conjunto de Bizkaia, por ejemplo, se ha pasado de 24.800 personas atendidas en 2022 a 26.000 atendidos en 2023, y en Álava de 4.500 a 5.080 personas. En Gipuzkoa se atendieron el año pasado a más de 20.000 personas.

Además, según relata el responsable del Banco de Álava, están aumentando las personas que tienen que ser atendidas de urgencia, es decir, aquellas que reciben los alimentos por primera vez sin estar todavía dentro del sistema de reparto a través de las organizaciones que lo realizan, porque su situación no permite esperar a los trámites de tramitación. “Tras recibir la alerta de los servicios sociales, de que esas personas se encuentran en una situación de urgencia, se les da durante tres meses el carro de alimentos mensual, mientras se tramita por parte de las asistentes sociales integrarles en el sistema de reparto”, explica.

Nueva campaña de recogida en mayo

El próximo mes de mayo, los días 12 y 13, se realiza otra campaña de recogida de alimentos en el supermercado con la que esperan que se alivie en cierta medida la situación. No obstante, recuerda que el problema “no está en la falta de solidaridad” de los ciudadanos, porque “las aportaciones no han bajado”. El cuello de botella está en los altos precios por la subida de la inflación. Por ello, el hecho de que en en esta campaña de recogida de 'primavera', las donaciones se realizarán a través de bonos de dinero que tienen que canjearse en el mismo supermercado en el que se han donado, no les beneficia. “El establecimiento nos vende luego los productos que queramos con ese dinero, pero al mismo precio que al resto de los consumidores, por lo que si queremos rentabilizarlo tendremos que comprar aquellos productos más baratos”, recuerda.

Tampoco les beneficia el hecho de que los supermercados reponen menos los productos y hacen ofertas específicas de bajos precios que hace que todo se termine antes: “Hasta ahora, muchas de los productos que les quedaban en las estanterías se donaban a los Bancos de Alimentos, y ahora eso es mucho más difícil”.