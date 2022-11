Las víctimas de ETA sobre los GAL: “Una víctima no legítima a otra”

“Me preocupa el asunto de los famosos relatos. Desde la izquierda abertzale se quiere poner en marcha un relato para neutralizar a otro. Se nos contraponen las víctimas de ETA con las del GAL, ahí está la infame entrevista a Barrionuevo, pero contraponer a las dos víctimas es un error, porque es una forma de olvido. Aquí no hubo dos bandos que se enfrentaron, esto no fue una guerra y, además, en ese relato neutralizador se acerca al relato de las víctimas con una calculadora en la mano, sumando víctimas a su favor para dar la sensación de que aquí ha habido una especie de empate. Nos proponen una aritmética ruinosa que es Guerra Civil más violencia policial más ETA, igual a cero, pero no. Eso no puede ser así. Las víctimas no se compensan, en todo caso se suman. He visto a determinados colectivos de la izquierda abertzale sumar víctimas sin ningún tipo de rigor, rompiendo el marco definitorio de qué es una víctima. Cuando un preso muere de un infarto en una cárcel, es doloroso, pero no es una víctima. Es decir, hay ausencias que duelen. Hay muertes que jamás se tenían que haber producido, pero eso no las convierte en víctimas”. Con estas palabras, el político y escritor Joseba Eceolaza ha presentado este lunes en Bilbao su libro 'ETA: la memoria de los detalles', en el que ahonda en los detalles que rodean los atentados de ETA.

En un acto que ha contado con la presencia y la intervención de víctimas de ETA, como Josu Elespe, hijo de Froilán Elespe, concejal de PSE-EE de Lasarte, asesinado por ETA en marzo del 2001 o Dori Monasterio, hija de Fermín Monasterio, taxista asesinado por ETA en 1969, los asistentes han conversado con el que fuera parlamentario Nafarroa Bai entre 2007 y 2011 en el Parlamento de Navarra sobre la banda terrorista, los atentados y el futuro de la sociedad vasca. “Cuando hablo de estos temas intento hablar más con la cabeza que con el corazón, pero yo como víctima del terrorismo considero que es obvio que todavía el terrorismo de ETA no está deslegitimado por parte de quienes lo legitimaron. Hay amagos que suenan bien, pero que no van al fondo de la cuestión porque hay miedo de mirarse al espejo. Hay una parte de la sociedad que sigue pensando que la existencia de ETA tuvo sentido y su razón de ser. Esa idea no se puede perpetuar y es algo que pendiente y deben hacerlo los dirigentes actuales que participaron en la creación del monstro”, ha señalado Elespe durante el evento, que ha tenido lugar en el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) y ha sido moderado por su directora, Aintzane Ezenarro.

El libro presentado cuenta con el prólogo de Marta Buesa, hija de Fernando Buesa, asesinado por ETA en el año 2000, y realiza una dimensión de hasta dónde llegó el clima del acoso sufrido por las víctimas, antes, durante y después de los atentados. Como ejemplo de ello, Eceolaza ha recordado que, tras el asesinato de Isaías Carrasco en Arrasate-Mondragón, a su hija Ainara en las fiestas del pueblo le dijeron al oído “Gora ETA”. También se refleja en el libro cómo la parlamentaria de UPN Eva Górriz tuvo que dar a luz con dos escoltas, o cómo el exalcalde de Pamplona, Alfredo Jaime, el mismo verano en que mataron a Miguel Ángel Blanco, recibió una camiseta con manchas de sangre y le hicieron una pintada en la que le decían 'Tú serás el próximo'. “Hablar de estos detalles tiene un poder pedagógico enorme”, ha explicado el autor.

En su caso, ha querido reconocer que cuando fue concejal de Batzarre en Zizur Mayor, pequeña localidad ubicada a las afueras de Pamplona, no se “acercó lo suficiente a los concejales amenazados”. “Yo condenaba a ETA con 23 años, en 2003, pero nunca me acerqué a los concejales amenazados y me tenía que haber acercado a ellos. Me tenía que haber acercado a los concejales del Partido Socialista y del Partido Popular y haberles dicho: 'En esto estamos juntos. En esto somos de lo mismo'. Me faltó esa cercanía emocional o sentimental. No lo hice probablemente por los mitos antifranquistas”, ha reconocido el escritor.

“Yo con 23 años, en 2003, en el Ayuntamiento de Zizur Mayor presenté una iniciativa para traer a Rigoberta Menchú para hablar de la amenaza política en Guatemala. A un pleno donde había más escoltas que concejales. Era una paradoja. ¿Cómo es posible que la gente de izquierdas fuera tan solidaria con mil causas y tan ciega con lo que estaban viviendo nuestros compañeros en el pleno? Yo iba al pleno y les hablaba de la libertad, la justicia, el euskera, la participación ciudadana y me iba a casa tranquilo y ellos se quedaban mirando debajo del coche”, ha lamentado.

Prisa por pasar página

Según han coincidido Eceolaza y Elespe, “la política tiende al atajo” y “hace falta tiempo y bajar a la profundidad”. “A mí me da la sensación de que queremos correr y una frase muy audaz de Josu, que la cito en el libro es que 'es compatible llegar a acuerdos con la izquierda abertzale a la vez que les exigimos éticamente'. Esta es una clave muy interesante del momento actual”, ha indicado Eceolaza.

“Es cierto que la gente tiene mucha prisa por pasar página porque a mí me han llegado a decir por la calle. '¿Pero vosotros qué es lo que queréis?' Nosotros queremos que se haga justicia y que se sepa la verdad de lo que ocurrió”, ha señalado Mari Carmen Hernández, esposa del concejal de Durango asesinado por ETA en el año 2000, Jesús María Pedrosa. Otra de las víctimas que ha tomado la palabra es Dori Monasterio, hija de Fermín Monasterio, taxista asesinado por ETA en 1969, que ha señalado que “ETA ha dejado de matar y que la gente lo que desea es vivir”. “Una parte de la sociedad jaleaba los asesinatos, otra parte se escondía y ahora me han pedido disculpas por no haber estado a la altura en ciertos momentos”, ha reconocido, para después pedir que la sociedad “camine junta para poder conseguir paz y respeto”.