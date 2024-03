Vox elige como candidata en Euskadi a Amaia Martínez Grisaleña e intentará salvar su único escaño por Álava

El último partido con representación en el Parlamento Vasco que estaba pendiente de pronunciarse ya ha deshojado también la margarita. En el día en que ya se cierra el plazo para registrar candidaturas para las elecciones del 21 de abril, Vox ha confirmado que la actual portavoz de la formación de ultraderecha, Amaia Martínez Grisaleña, será la candidata, según ha informado 'El Correo' y han confirmado después fuentes del partido.

Martínez Grisaleña, natural de Vitoria y nacida en 1968, no fue como tal la candidata en 2020, ya que el referente entonces era Niko Gutiérrez, conocido por haberse iniciado en las filas del PSE-EE -etapa en la que fundó una ONG de apoyo a extranjeros-, por haber saltado a UPyD con Rosa Díez y por haber ocupado cargos de asesor con Vox en varias comunidades autónomas. Sin embargo, concurrió por Bizkaia y Vox obtuvo el escaño por Álava, donde emergió la figura de Martínez Grisaleña, que tenía un negocio de armas.

En estos cuatro años Vox ha introducido en el Parlamento Vasco su agenda recentralizadora y crítica con la migración o con el cambio climático. En el inicio de la legislatura se planteó por parte de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU un cordón sanitario doble, por un lado para no dar altavoz a sus iniciativas y, por otro, para acortar sus tiempos de intervención y capacidad de presentar propuestas. Vox recurrió lo segundo ante la Justicia, que falló en 2022 a favor de la formación que en España dirige un alavés y exparlamentario vasco, Santiago Abascal. En el último tramo, ha tenido que compartir estancia en el grupo mixto de la Cámara autonómica con Ciudadanos, ya que el partido naranja rompió su coalición con el PP. Durante este cuatrienio ha fichado del PP al exsecretario general de Bizkaia, Javier Ruiz, y al exconcejal José María Agüeros.

Martínez Grisaleña concurrirá por Álava. Las encuestas no se ponen de acuerdo en si Vox tiene o no opciones de retener ese escaño. En 2023, en las elecciones forales, Vox sí logró un asiento en el Parlamento de Álava, en las Juntas Generales, por la circunscripción de Vitoria. Hace cuatro años logró el escaño con apenas 4.700 votos en un contexto de bajísima participación y crisis en el PP, que venía de la abrupta salida de Alfonso Alonso. María Pérez será la cabeza de lista por Bizkaia y Andrés Paramio en Gipuzkoa. La primera ha sido funcionaria del Estado (del INE) y el segundo ha trabajado en el sector bancario y es reservista del Ejército del Aire. Gutiérrez, por lo tanto, no repetirá aunque en su día fue propuesto como coordinador de la campaña. Se aducen motivos “personales”.

Con este movimiento ya se va cerrando el catálogo de opciones. Cuatro hombres liderarán las cuatro formaciones principales y tres mujeres las que, en principio, menos intención de voto muestran en los sondeos. El PNV estará encabezado por Imanol Pradales, EH Bildu por Pello Otxandiano, el PSE-EE por Eneko Andueza y el PP por Javier de Andrés. En la izquierda, Elkarrekin Podemos Alianza Verde tendrá como referente a Miren Gorrotxategi y Sumar a Alba García Martín. Ciudadanos ha optado por no concurrir.