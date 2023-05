La Voz del Pueblo: primeros independientes de Euskadi, 32 años gobernando Etxebarri y cediendo espacio a los partidos

La Voz del Pueblo (LVP) es, de momento, la voz mayoritaria de Etxebarri. Llevan 32 años regentando la Alcaldía de este municipio vizcaíno demostrando que se puede hacer política “sin hacer política”, dicen. “Nosotros no somos políticos al uso. Somos vecinos del pueblo que buscamos mejorar la calidad de vida de todos, trabajando y escuchando a los vecinos”, señala Iker López, el candidato a alcalde para las elecciones del 28-M. “Nada más” y nada menos. Y como demostración de que quieren diferenciarse de las actitudes de “enfrentamiento” tan habituales en la clase política sobre todo cuando se están metidos en harina de campaña, repiten un gesto que ya hicieron en 2019: compartir con los partidos de la oposición parte del espacio electoral que les corresponde por ley en base a sus resultados para colocar carteles electorales en los paneles.

Con la mayoría absoluta que tienen (12 de los 17 concejales), se les concedía a ellos casi el 70% del espacio en los paneles electorales, lo que dejaba a los demás partidos en el entorno del 10%. En concreto, en aplicación de la Ley electoral, el 67,02 % del espacio sería para LVP, un 12,39 % para el PNV, a EH Bildu le correspondía un 10,76 %, al PSE-EE 7,5% y PP 1,62 % .

“A algunos no les cabía ni el cartel, así que hemos decidido compartir el espacio y cedemos casi un 20% de nuestro hueco para que el resto tenga un poco más”, señala el candidato a alcalde.

“Pero esta creo que es nuestra forma de funcionar en general”, dice. “La colaboración con el resto de los partidos y no el enfrentamiento, es lo que queremos”. En este sentido, señala: “No rechazamos el resto de las ideas porque no sean nuestras. Si la idea viene de cualquier otro partido o agrupación y es buena para nuestro municipio, bienvenida sea”. Aunque lo cierto es que las mayorías absolutas que consiguen desde la segunda legislatura que ganaron en 1995 dejan poco espacio para la oposición.

La Voz del Pueblo fue la primera agrupación independiente en Euskadi que llegó a una alcaldía. Empezó a fraguarse en el año 1990. Se gestó como un movimiento vecinal que se revolvía contra lo que consideraban la dejadez del equipo municipal, entonces en manos del PSE-EE, del barrio de San Antonio. En las elecciones autonómicas de octubre de 1990 propusieron a vecinos no votar y en ese barrio hubo una abstención del 80% que les llevó a plantearse dar más pasos. Se convocó una asamblea vecinal y se decidió crear la candidatura independiente que eligió a Pedro Lobato como candidato a alcalde. Lobato ganó las elecciones y fue alcalde entre 1991 y 2011. Ahora está ya jubilado. En 2011 se retiró Lobato, pero no La Voz del Pueblo, que ha seguido ganando las elecciones por amplias mayorías. En los comicios de 2019 sumaron 12 de 17 concejales. Los cinco restantes se lo repartieron el PNV (2), EH Bildu (2) y PSE-EE (1).

“Yo no me considero un político, sino un vecino de Etxebarri que quiere lo mejor para el pueblo. Y eso es escuchar todo lo que pueda aportar una formación o una asociación de cualquier ámbito”, señala Iker López, que aspira al cargo que hasta ahora ha ostentado su compañero de formación Loren Oliva. Asegura que después de 32 años se mantiene el espíritu asambleario de la formación. “Hemos demostrado que hay otra forma de hacer política al margen de los partidos tradicionales. Somos un movimiento asambleario. Una vez al mes tenemos una asamblea abierta en la que pueden participar todos los vecinos que quieren. Las decisiones importantes para vida municipal no las tomamos los concejales por nuestra cuenta, se toman en asamblea y las trasladamos después al Ayuntamiento. Además de la asamblea mensual hay tres comisiones de funcionamiento, de forma de que cada comisión de trabajo se junta mensualmente para diferentes temas, urbanismo, cultura, servicios sociales, innovación, empleo, … ”. “Al final la gente lo que quiere es que se la escuche”, indica.

El hecho de que parten de una amplia mayoría las hace confiar en que voverán a ganar el 28-M. “Pero siempre es un reto. Este es un examen cada cuatro años”, señala. Si las urnas les vuelven dar el visto bueno se quieren centrar esta legislatura, como uno de los proyectos estrella, en poner en marcha un espacio sociocultural. “Lo llevamos en nuestro programa de Gobierno y los demás partidos también. Estamos alineados hasta en eso”, afirma.

Etxebarri es un municipio que ha crecido mucho en los últimos 20 años. Tiene 11.000 habitantes. “Se ha duplicado la población y no tenemos un espacio que nos permita seguir desarrollando la agenda cultural como nos merecemos”, apunta. También quieren desarrollar un proyecto de vivienda en alquiler para gente joven: “Estamos buscando comprar unas 20 viviendas para cederlas a jóvenes y que se puedan emancipar son tener que marcharse del pueblo”.