Fallece el escritor extremeño Víctor Chamorro, doble finalista del Planeta

El escritor y profesor cacereño Víctor Chamorro (Monroy, 1939), finalista del premio Planeta de forma consecutiva en 1963 por 'El santo y el demonio' y 1964 por 'El adúltero y Dios', ha fallecido este lunes en el hospital de Plasencia a los 83 años tras una larga enfermedad. El cuerpo sin vida del escritor extremeño ya ha sido trasladado al tanatorio de Hervás, localidad cacereña donde residía desde hace años.

Novelista y ensayista de gran agudeza y compromiso social, Chamorro centró gran parte de su obra en Extremadura, cuya temática está presente en la mayoría de sus trabajos. Un total de 27 de 36 de sus escritos, entre novelas y ensayos, discurren o se centran en esta región. 'Historia de Extremadura' en ocho volúmenes, 'Guía de bastardos' (2007), 'Los Alumbrados' (2008), 'Pasión Extremeña en 13 actos' (2010) y 'Calostros' (2011) son algunas de ellas.

Asimismo, fue destacable su presencia asidua en la prensa escrita del país durante los últimos cincuenta años con colaboraciones en ABC, El País, Diario 16 o El Independiente.

Víctor Chamorro, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca también fue ganador del Premio Urriza por 'La venganza de las ratas' (1967), del Ateneo Jovellanos de Gijón (1968) con la novela corta 'El seguro' y Premio Café Gijón de novela 2002 por 'La hora del barquero'.

Chamorro siempre defendió que el hecho identitario extremeño nació el 25 de marzo de 1936 cuando los yunteros, jornaleros y braceros extremeños ocuparon en un solo día la provincia más grande de España, Badajoz, “de una forma tan pacífica -sostenía- que asombró al mundo”. Ese día, según recuerda el autor de la 'Historia de Extremadura' en ocho volúmenes, una de sus muchas obras, los periódicos más importantes de Europa e incluso de América mandaron enviados especiales para que se hicieran eco de lo que fue “la primera revolución agraria de una manera pacífica”, un hecho histórico que, a su juicio, lamentablemente no se conoce“.

A raíz de publicar su obra 'Pasión extremeña en 13 actos', un intento de encontrar aquello que distingue a extremeños del resto de pueblos, Chamorro afirmó que la peculiaridad de los extremeños es “un sentimiento que no tiene nada de nacionalista y no es contra nada ni contra nadie”. El extremeño es “universalista” y mientras otros pueblos se unen para reivindicar hechos diferenciales, “que sólo significan yo soy más que tú, el extremeño no, suma y no resta”, manifestó en una entrevista a Efe. “Y eso -advirtió- a pesar de que con la lista de agravios históricos que tenemos se podría empapelar el universo”.

Su lenguaje de denuncia social ha quedado reflejada en la mayoría de sus obras, pero también su perseverancia, pues algunos de sus trabajos, como 'Guía de bastardos', fue publicado después de 30 años de estar terminado tras recibir el rechazo de 27 editoriales, según recordó el autor, así como 'La hora del barquero', que tardó 25 años en ver la luz pese a que la había mandado a casi todas las editoriales y concursos literarios.

El pasado 26 de marzo, en la localidad pacense de Guadiana, se celebró un homenaje popular a Chamorro, “un referente para las personas que hoy luchamos por una región digna en donde no tenga cabida ni el clientelismo, ni el caciquismo que Víctor ha retratado tan bien en sus obras”, señalaba los organizadores.