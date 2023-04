El candidato socialista a la Alcaldía de Cáceres promete más suelo industrial y la creación de un nuevo polígono

El candidato socialista a la reelección para la Alcaldía de Cáceres, Luis Salaya, ha prometido en su primer gran acto de precampaña, ante los más de 1.200 simpatizantes que llenaban el Palacio de Congresos de la capital cacereña, que en la próxima legislatura se incrementará considerablemente el suelo industrial de la ciudad, aumentando la superficie y mejorando los existentes en Las Capellanías y en La Mejostilla, y creando un tercero nuevo para que se puedan instalar nuevas empresas.

Salaya, que ha estado en la presentación oficial de su candidatura acompañado por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por el secretario regional y candidato a la reelección de la presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que la ciudad de Cáceres, a pesar de haber tenido una de las legislaturas más difíciles de su historia por la pandemia por la Covid-19 y el confinamiento que llevó consigo, ha logrado reducir el número de parados en un 25 por ciento, y la creación de 300 nuevas empresas.

También, destacó, ha conseguido el mejor dato histórico de turismo, gracias a que es una de las ciudades españolas con mejor oferta cultural, “veníamos a poner Cáceres en color y hoy eso es una misión cumplida, lo hemos cumplido sobradamente”, ha dicho.

Salaya afirmó que Cáceres tiene ante sí grandes expectativas de desarrollo, en el campo de las energías renovables, con la creación del Centro Ibérico de Investigación de Almacenamiento de la Energía, y otros grandes proyectos “que serán el preludio de un gran crecimiento en el futuro”

El candidato socialista puso de manifiesto su optimismo y señaló que “en los esquemas generales de un mitin ahora me tocaría decir que vamos a ganar, pero eso ya lo sabe todo el mundo. Os lo va a decir cualquiera por la calle, incluso los del PP si le preguntáis un poco por lo bajo, solo hay que ver con la cara que salen”.

Ganar con holgura

A pesar de estar seguro de ganar, Salaya lo quiere hacer con holgura y ha pedido a los ciudadanos que le apoyen para poder gobernar sin tener que depender de nadie, “para no tener que mirar por el retrovisor en los próximo cuatro años”.

Por su parte, el candidato a la reelección como presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que en los próximos años se verá un crecimiento empresarial tan grande en la región que hará que la tasa de paro se sitúe por debajo de la media nacional.

Según indicó, la llegada de grandes proyectos empresariales para la región es algo que ya está conseguido, y ahora el reto se encuentra en formar y capacitar a los extremeños para que puedan trabajar en dichas empresas.

Vara ha afirmado que Extremadura se está haciendo imprescindible para el crecimiento de España y de Europa, y que ahora la región parte de una economía más sana y diversificada, al contrario que años atrás en los que todo dependía de que a un sector le fuera bien.

Criticó a la derecha por su falta de proyecto de región y la calificó de “ceniza y agorera” por tan sólo esperar a que las cosas le salgan mal a Extremadura. Según dijo, el proyecto de la derecha es decir lo que la gente quiere oír “y eso todo menos un proyecto de región y de país”.

El proyecto socialista en Extremadura es un proyecto “colectivo” en el que “le decimos a la gente no solo lo que quiere oír, sino también lo que debe oír”, ha matizado el candidato. “Más igualdad, más empleo, más pensiones dignas, educación pública, sanidad de calidad y cuidado de nuestros mayores”, son algunas de las claves para “construir una sociedad con derechos y obligaciones, las que funcionan”.

“El único proyecto del PP es bajar impuestos”, ha revelado el líder socialista. Fernández Vara ha recordado que cada vez que el PP hable de bajada de impuestos hay que tener en cuenta si lo harán “a cambio de cerrar las urgencias rurales, eliminar las becas, eliminar los seguros agrarios o de imponer el copago farmacéutico”

Por su parte, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno auguró un futuro prometedor para la región, a través de las energías renovables porque “Extremadura está bendecida por el sol y por el viento”, y señaló que, precisamente, ha sido este gobierno el primero en aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El futuro, dijo, son las energías renovables, no sólo por el abaratamiento de la energía sino también por la emergencia climática que existe.

Se refirió al proyecto del PP y de VOX de iniciar la legalización de los regadíos en el Parque Nacional de Doñana, y afirmó que “Doñana no es cortijo de nadie y menos aún de la derecha andaluza, es patrimonio de Andalucía, de España, y de Europa, por lo que vamos a salvar a Doñana”.

Protesta de la Plataforma No a la Mina

A la llegada de los dirigentes socialista les esperaban frente al Palacio de Congresos de Cáceres cerca de 250 integrantes y simpatizantes de la Plataforma No a la Mina de litio de la Montaña que, entre pitidos y voces decían que “un buen alcalde no vende a su ciudad”, y que “nuestro voto no se vende”.