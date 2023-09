“Las mujeres somos más envidiosas”: la polémica declaración de 2021 de la hoy consejera extremeña de Educación

Protagonista principal en el inicio de curso en Extremadura por eliminar la gratuidad universal de los comedores escolares, la consejera de Educación en el Gobierno de PP y Vox, Mercedes Vaquera, vuelve a estar en el centro de la polémica. En esta ocasión por unas declaraciones machistas realizadas en 2021 en las que explica cómo es trabajar con otras mujeres.

Vaquera, docente de la Universidad de Extremadura, era entonces presidenta del Consejo Económico y Social (CES) de la comunidad y en calidad de su cargo participó en el II Congreso Mujer 360º en Badajoz junto a otras profesionales para hablar de las barreras que aún constituyen una dificultad para conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, según se recogía en el programa del encuentro.

“Muchas veces trabajar con mujeres tiene ciertas ventajas pero también tiene muchas veces sus defectos porque las mujeres entre nosotras mismas... Me he encontrado más trabas y piedras con mujeres que con hombres, y es mi experiencia”, explicó la consejera extremeña y fue más allá“: ”En cuanto al tema personal las mujeres somos más envidiosas“ y en ese momento, como se aprecia en el vídeo, es cortada por una asistente al congreso que no estaba de acuerdo con ese tópico.

Entonces la moderadora, la periodista María Ortiz, justifica las palabras de la invitada y le dice a las personas asistentes que Vaquera solo “habla de su experiencia”, si bien se puede estar en “desacuerdo”.

Mercedes Vaquera forma parte del Ejecutivo de María Guardiola y pertenece a la cuota del PP en el Gobierno de coalición que comparte con Vox en Extremadura. Junto a ella, que es la titular de Educación, Ciencia y Formación Profesional, se sientan ocho consejeros y consejeras (seis en total son mujeres), además de la secretaria general de Igualdad, que tiene rango de consejera aunque las competencias en esta materia se las reservó la presidenta de la Junta.