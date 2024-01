Más de 2.700 extremeños se vacunan sin cita en los dos primeros días de campaña

Un total de 2.722 extremeños se han vacunado sin cita en los dos primeros días de la campaña extraordinaria de vacunación puesta en marcha por el Servicio Extremeño de Salud (SES) ante la creciente incidencia de los virus respiratorios.

Los centros de salud abrieron la tarde del pasado jueves y durante esa jornada y el viernes se inocularon 1.486 dosis de vacuna contra la gripe y otras 1.236 contra la covid, según ha apuntado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, quien ha calificado de “histórica” esta campaña de vacunación sin cita en horario de tarde. Incluso ha asegurado que en las próximas campañas de vacunación también se hará de esta forma al comprobar el “éxito” que ha tenido, según ha informado a los medios durante una visita a la residencia Cervantes de Cáceres, donde se ubicará el Centro Nacional de Referencia de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

En cuanto a la situación epidémica, la consejera ha alertado de que el pico de la gripe se espera para la próxima semana y que hay 667 personas ingresadas en los hospitales. “Creemos que en esta semana o la siguiente los contagios van a ir en ascenso. Esperamos el pico, creemos que aún no ha llegado y estamos preparados para que venga”, ha indicado en este sentido.

“En el caso de que no llegara, sería maravilloso, pero no creemos que vaya a ser así”, ha apuntado García Espada, para quien la orden ministerial que obliga al uso de mascarillas en centros sanitarios no evitará llegar a ese pico porque “la transmisión comunitaria se da en otros muchos sitios que no son los centros sanitarios”. Por tanto, ha añadido, se está “vigilante” y esperando la llegada del pico en Extremadura.

Ha asegurado además que se tiene “capacidad” y camas libres para poder abordar esa situación, pues “todos los hospitales extremeños tienen la capacidad suficiente para habilitar plantas así como contratación para personal”. Para que no tengan que ocuparse esas camas, García Escudero ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad” de los extremeños y les ha pedido que acudan a la vacunación que continuará en horario de tarde de 17 a 20 horas en los centros designados.