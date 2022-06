Concentración en Mérida para exigir que se cumpla la Ley de Memoria Democrática tras tres años sin avances

Miembros de la Coordinadora Memorialista de Extremadura (COMEX) se han concentrado este sábado en Mérida para exigir el cumplimiento integral de la Ley de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura debido a que no se han producido avances en los tres años transcurridos desde su aprobación.

“Estamos pidiendo una cosa tan sencilla como que el Gobierno de Extremadura cumpla la ley que se aprobó en la Asamblea”, ha declarado a Efe uno de los portavoces del colectivo, José Hinojoso, a las puertas de la Presidencia de la Junta, donde se ha celebrado la protesta.

El portavoz ha explicado que esta norma establece los plazos para realizar una serie de acciones “y no se está realizando ninguna”, lo que no significa que no se esté haciendo labor de memoria democrática en Extremadura, “que la hay”, como demuestra que se están abriendo fosas.

Sin embargo, Hinojoso ha explicado que quedan pendientes asuntos como la creación del instituto y el consejo de memoria, el establecimiento del día del homenaje, o la indemnización a los presos del franquismo, de modo que Extremadura es junto a Galicia la comunidad que aún no lo ha regulado.

Según ha indicado, esta protesta se convocó hace dos años y entonces se acordó con el Ejecutivo regional, en julio de 2020, elaborar un reglamento integral para el desarrollo de la ley “y no se ha hecho”. “Se llegó a un acuerdo con las asociaciones con esta ley y llevamos tres años que no se ha regulado nada”, ha lamentado.

Con esta reivindicación, la Coordinadora Memorialista de Extremadura reivindica un cumplimiento de la norma, “absolutamente necesaria para el conocimiento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.

Según un manifiesto que los participantes en la concentración, más de una treintena y entre ellos diputados de Unidas por Extremadura, han repartido a los viandantes, no se ha regulado reglamentariamente el procedimiento indemnizatorio a las víctimas de la represión franquista, que debería haberse elaborado antes del 24 de julio de 2020.

El Comité Técnico para la retirada de vestigios franquistas no se ha constituido, cuando la fecha límite era el 24 de enero de 2020, y los vestigios franquistas deberían haber sido retirados como muy tarde el 24 de enero de 2021.

Asimismo, no se ha creado el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, que debería haber estado para el 24 de julio de 2019. Y el Instituto de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura se tenía que haber constituido antes del 24 de julio de 2019.

Entre otros temas pendientes de desarrollo reglamentario también ha citado un censo de víctimas e intervenciones en fosas comunes.