Un sistema justo de pensiones para España

Ahora que se está negociando un nuevo sistema de pensiones para nuestro país, cabe preguntarse si es posible que ese nuevo sistema sea un sistema justo. Para poder dar respuesta a esta pregunta primero debemos dar una definición de lo que vamos a considerar justo. La RAE nos orienta con varias acepciones entre las que podemos elegir dos de ellas; por un lado, un sistema justo sería aquel que llevara a dar a cada persona aquello que le corresponde o pertenece, y, también, por otro lado, un sistema justo sería aquel que se hiciera de acuerdo a derecho o razón.

De esta forma, según la segunda acepción cualquier sistema sería justo en el caso que nos ocupa, ya que vendría regido por su propia legislación. Pero, ¿y con la primera? ¿Recibimos en concepto de pensión la cantidad que nos corresponde o pertenece? Poca gente estará de acuerdo con esto.

Jubilación

Centrémonos en las pensiones de jubilación, que, al fin y al cabo, son las que suponen la mayor cuantía de entre todas las pensiones del sistema. La base media de cotización de una persona física es, a día de hoy[1], de 1.888,20 euros mensuales. Si consideramos un tipo de cotización por contingencias comunes del 28,30% y que de esas cotizaciones por contingencias comunes el 64%[2] se destinaría a la jubilación, tendríamos que, a día de hoy una persona aporta mensualmente para su jubilación la cantidad de 341,99 euros. De forma que, si suponemos que esa cantidad se ha mantenido constante durante su periodo de cotización (es claro que no), y que éste se alarga hasta los 459 meses (aproximadamente 38 años), tendríamos que esa persona habría aportado a su particular hucha de jubilación 156.971,75 euros. Supongamos que esa persona se jubila hoy a los 64 años, edad media de jubilación aproximada en estos momentos, y que obtendría la pensión media de las altas actuales, 1.379,90 euros. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, su esperanza de vida a los 64 años sería de, aproximadamente, 22 años, lo que significarían 308 pagas de su pensión[3]; 425.009,20 euros de 2020 que recibiría a lo largo de su jubilación. De manera que, de acuerdo a estos cálculos, el propio Estado podría considerar que el sistema actual no es justo en tanto en cuanto percibimos en nuestra jubilación más dinero del que nos pertenece (o hemos aportado). Cierto que podríamos incluir otras variables como el rendimiento que se puede obtener de las cantidades aportadas y percibidas y entonces la diferencia entre lo percibido y lo aportado no sería tan llamativa, pero también entraríamos en el terreno hipotético e intangible en el que se basa el cálculo del rendimiento financiero, y tampoco es lo que pretendemos ahora.

Ya sabemos pues que nuestro sistema está lejos de ser justo, al menos en el sentido indicado, ¿será al menos igualitario? La RAE nos indica que igualitario significa “que propugna la igualdad social”. ¿Defiende o ampara el sistema de pensiones de nuestro país la igualdad social? Complicado, por no decir imposible, responder a esa pregunta, ya que habría que conocer el ánimo del legislador. Lo que sí parece claro es que estamos lejos de una igualdad social en nuestro país, ¿por qué? Porque nos encontramos ante una brecha no solo de género, sino también territorial, posiblemente generacional, digital,...

A día de hoy, la base media de cotización de una persona extremeña es un 16% inferior a la media nacional, siendo la más baja del país, y un 30% inferior a la más alta. El 51,4% de las pensiones de jubilación actuales de las mujeres extremeñas tiene complemento a mínimos, cuando el porcentaje a nivel nacional es del 30% para las mujeres y del 17,4% para los hombres. A pesar de que la edad media al jubilarse es hoy superior en las mujeres que en los hombres, el número de años cotizados es considerablemente menor, lo que se refleja en unas mayores penalizaciones a la hora de jubilarse. De hecho, es fácil comprobar que cuanto mayor es la edad al jubilarse, mayor es la diferencia de años cotizados entre hombres y mujeres.

Brecha de género y territorial

Es cierto que tanto la brecha de género como la territorial, Extremadura ha crecido por encima de la media nacional de manera holgada en los últimos cuarenta años, se han reducido, si bien persisten en nuestro país. El sistema de pensiones, en lo que a la jubilación se refiere, sin embargo no propugna esta igualdad social en el sentido de que ha ido evolucionando hacia la consideración de un número mayor de años para el cálculo de la base reguladora sobre la que calcular la pensión de jubilación a percibir. Así, mientras en 2013 se realizaba el cómputo sobre los últimos 16 años cotizados, en 2020 ese periodo se eleva a los 23 años, y en 2022 será de 25 años. Esta ampliación del número de años a considerar penaliza implícitamente a aquellos sectores de la sociedad, ya sean personas o territorios, con una mayor convergencia, en términos de igualdad, en los últimos años. De hecho, puede comprobarse que la base reguladora media de una mujer a lo largo de los últimos 25 años anteriores a su jubilación, actualizada con el IPC conforme a la legislación vigente, es un 5% inferior a su última base de cotización, mientras que la base reguladora media de un hombre en sus últimos 25 años cotizados es un 4% superior a su última base de cotización.

Queda por tanto meridianamente claro que el sistema de pensiones de nuestro país actual, al menos en lo referente a las pensiones de jubilación, no es ni justo ni igualitario, siendo difícil que pueda ser las dos cosas a la vez en alguna ocasión. No obstante, ánimo a quiénes están estudiando su revisión.

*Francisco Sabido es jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración en la Subdelegación del Gobierno en Cáceres

[1] Marzo de 2020.

[2] Promedio del gasto en pensiones de jubilación sobre el conjunto de las prestaciones cubiertas por las cotizaciones por contingencias comunes en el período 1977-2018.

[3] 14 pagas mensuales.