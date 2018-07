El Festival Alcances celebra su 50º aniversario con una amplia mayoría de mujeres cineastas en su sección oficial

El festival de documentales de Cádiz, Alcances, ha presentado su cincuenta edición que se desarrollará del 28 de septiembre al 6 de octubre. Para celebrar su medio siglo de vida, este año la programación incluye veinte películas dirigidas por mujeres en solitario y cuatro como codirectoras de las 33 cintas seleccionadas en la sección oficial.

En total, se han presentado 358 obras, 62 más que el récord anterior, que fue de 296 en la edición de 2017. La organización del festival destaca la gran variedad de títulos procedentes de todas las comunidades de España, “un gran equilibrio, que indica que el documental español tiene fuerza y vigencia”.

Entre los 33 filmes que competirán en la Sección Oficial de Alcances 2018 se encuentran siete largometrajes como Ainhoa, yo no soy esa de Carolina Astudillo, Cabanyal. Any Zero de Frédérique Pressmann. El señor Liberto y los pequeños placeres de Ana Serret Ituarte, Os fillos da vide de Ana Domínguez, Que nadie duerma de Mateo Cabeza, Todas las mulleres que coñezo de Xiana do Teixeiro, y Young & Beautiful de Marina Lameiro.

Además, también concursan seis mediometrajes: La cosa vuestra de María Cañas, La herencia de Candela Martín, Lo que dirán de Nila Núñez, Mater Amatísima de María Ruido, Mikele de Ekhiñe Etxeberría, Nueve días sin Fidel de Jesús Labandeira, Rudy Jordán y Sofía Cabanes, Puta mina de Colectivo Puta Mina y Tras los eucaliptos de Albert García-Alzórriz.

