Feijóo insiste en que es falso que el PP haya sido condenado por corrupción pero “no demandará” a quien lo diga

Decir que el PP ha sido “condenado por corrupción” en el caso Gürtel puede ser en Galicia más peligroso para un diputado que para los periodistas o cualquier otra persona. Si los representantes públicos lo dicen en la Cámara autonómica su presidente, el popular Miguel Santalices, además de retirar sus palabras del diario de sesiones, los apercibe, y si esa sanción se repite tres veces serán expulsados y suspendidos de sueldo. Por el contrario el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que es de los que insiste en considerar “falso” que el PP fuese condenado por corrupción, no piensa querellarse contra quien lo diga fuera de la Cámara.

“ Si usted me pregunta si yo lo voy a demandar por decir que el PP fue condenado por corrupción, sepa que yo no lo voy a demandar; si me pregunta, le diré que es falso, pero desde luego yo no lo voy a demandar”. Así respondió Feijóo este jueves preguntado, en la rueda de prensa tras la reunión semanal de su Gobierno, si, a la vista de que decirlo en el Parlamento está suponiendo sanciones incluso para los diputados, que debieran tener inviolabilidad, él mismo se plantea querellarse contra los periodistas o cualquier otra persona que lo siga diciendo. “Ustedes pueden decir lo que consideren oportuno”, respondió Feijóo, para reflexionar a continuación que “tienen ustedes algunos riesgos de decir cosas y de que puedan ser demandados, ya lo saben ustedes y tienen experiencias al respecto, que hay gente que demanda a periodistas por injurias o por calumnias y a veces el juez le da la razón al periodista y otras veces le da la razón al demandante”. Pero a continuación añadió que él no lo hará.

El presidente de la Xunta aprovechó la pregunta para desligarse de la decisión del presidente del Parlamento de sancionar a los diputados que lo digan amparándose en un informe encargado por el propio Santalices a los letrados de la Cámara del que sólo divulgó una “nota aclaratoria” que realmente no avala su veto general a esa expresión. Según Feijóo, él mismo se enteró de la existencia de ese informe al tiempo que el resto de los diputados, cuando fue invocado por Santalices en el último Pleno sin mostrarlo para llamar al orden a la diputada del BNG Ana Pontón.

Feijóo dijo que recurrir a ese supuesto informe de los letrados es una “decisión del Parlamento, no es una decisión del Gobierno” y apeló a la “absoluta independencia de la Mesa [del Parlamento], del presidente del Parlamento y de los diputados”. Feijóo añadió que, como “cualquier licenciado en derecho”, comparte “el contenido” del informe de los letrados de la Cámara, que no ha sido hecho público. Pero a continuación añadió que si se le pregunta “si comparto la oportunidad”, su respuesta es que “como presidente tengo que decir que las decisiones del Parlamento son autónomas”.

Sobre su futuro como posible candidato a la presidencia del PP tras la dimisión de Mariano Rajoy derivada de la condena del caso Gürtel, Feijóo insistió en apurar los plazos a la espera de que la semana próxima se abra el período de presentación de candidaturas. Y sobre la situación de indefinición en que está el Gobierno gallego a la espera de esa decisión, Feijóo dijo que “si la pregunta es si me pesa ser presidente de la Xunta para adoptar una decisión sobre el papel en el PP en el futuro, es lo que más me pesa en esa decisión, por encima de cualquier otra ambición política”. Admite así el presidente que su decisión puede tener un efecto desestabilizador en la Xunta.

Este jueves al presidente también se le preguntó si, como viene haciendo desde que ocupa cargos públicos en Galicia, se sometería de manera habitual a ruedas de prensa en cualquier otro puesto que desempeñase. “Siempre que hay ruedas de prensa intento contestar a las preguntas”, dijo, para concluir: “No creo que no contestara a preguntas, es mi forma de entender la vida política”.