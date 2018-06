Feijóo dirá si aspira a presidir el PP durante el plazo que la junta directiva dé para presentarse

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciará si aspira presidir el PP estatal tras la dimisión de Mariano Rajoy “a lo largo del plazo que dé la junta directiva que convoque el congreso el próximo lunes”. “Cuando lo haga, los convocaré”, dijo en respuesta a las múltiples preguntas sobre su futuro político que con uno u otro planteamiento le dirigieron este jueves los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno. Y añadió que “por respeto a ustedes y a este lugar, no será en esta sala”, en referencia a las dependencias de la Xunta. Así lo dijo en una rueda de prensa en la que, como se quisiera mandar mensajes en clave más estatal que autonómica, priorizó el uso del castellano en sus respuestas sobre su posible candidatura aunque se le preguntase en gallego, al contrario de lo que es habitual en él, que suele priorizar el gallego en sus intervenciones públicas y contesta en gallego a las preguntas que se le formulan en gallego y en castellano las de castellano.

“ El congreso del PP no está convocado”, argumentó Feijóo, en referencia al proceso que los populares prevén iniciar la próxima semana para acabar eligiendo un sucesor de Rajoy a lo largo previsiblemente del mes de julio. “Cuando se convoque el congreso todos los afiliados tienen que dar su opinión y tomar sus decisiones, y yo daré mi opinión y tomaré mi decisión”.

Feijóo, a quien buena parte del PP gallego ya da como seguro candidato a la sucesión de Rajoy, pidió paciencia para conocer su decisión: “Lo que sobra en España en estos momentos es ansiedad”, dijo, para añadir que él no tiene “ninguna ansiedad, al contrario, lo que intento es ser coherente y responsable”.

A Feijóo también se le preguntó si el expresidente José María Aznar debe ser un referente en la nueva etapa que se abre en el PP. Su respuesta supone un distanciamiento implícito de Aznar tras las críticas sobre el funcionamiento de la formación que éste lanzó este martes, justo tras la dimisión de Rajoy. “Creo que fue un muy buen presidente de España durante ocho años y ahí me quedo, esa es mi opinión”, dijo, y añadió que “eso es lo importante de un presidente, lo que hace en el tiempo en el que está, lo que hace en el tiempo en el que no está ya es una opinión más personal que política”. Feijóo no ofreció esa opinión personal de quien fue el jefe del Gobierno en el que él mismo estuvo al frente de la dirección de Correos y del Insalud entre 1996 y 2003, antes de ser nombrado conselleiro por Manuel Fraga.

Feijóo también tuvo tiempo este jueves de valorar el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, del que dijo que sus integrantes “merecen respeto personal y político” pero del que pronosticó que tendrá “dificultades para aprobar algo más que un real decreto” por su necesidad de lograr apoyos parlamentarios ajenos y evidenciando así la oposición dura que el PP ya avanzó que realizará.

Entre las preguntas a las que no contestó Feijóo este jueves remitiéndose en todo momento a que el congreso por la sucesión de Rajoy no está convocado estaban cuestiones sobre si va a compatibilizar la presidencia del PP y la de la Xunta, hasta cuándo, si recibió llamadas de apoyo de otros líderes populares o si mantiene el compromiso de ser presidente de Galicia hasta 2020, cuando finalizaría el actual mandato autonómico si él mismo no adelanta los comicios. Sobre esa última cuestión, su respuesta quedó abierta: “Soy el presidente de la Xunta, no tengo ningún otro compromiso, éste es mi compromiso, si cambiase de opinión no tenga ninguna duda de que lo diría”, dijo, dejando así abierta la puerta a cambiar de compromiso.

Su marcha a Madrid no sólo implicaría cambios en la Xunta a la espera de una posible convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas. Este jueves el propio Feijóo admitió que la situación actual del PP va a suponer demoras en los calendarios previstos en Galicia para designar a los candidatos a las alcaldías de las principales ciudades de cara a las municipales de dentro de un año. “Los calendarios que teníamos previstos eran en verano”, dijo Feijóo, para matizar que los cambios de las últimas semanas y los que están por venir “es evidente que tienen un impacto, pero de semanas, no de meses”.