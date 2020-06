El Gobierno autoriza que Galicia salga del estado de alarma el próximo lunes

El Gobierno central autorizará el paso de Galicia a lo que denomina “nueva normalidad” el próximo lunes, 15 de mayo, y permitirá levantar el estado de alarma. Así lo confirman a eldiario.es fuentes de Moncloa. La Xunta acaba de solicitarlo y mañana publicará en su Diario Oficial las normas que regirán en la comunidad. “Decaen las limitaciones de todos los derechos afectados por el estado de alarma”, anunció Alberto Núñez Feijóo este viernes, cuando comunicó la petición al ejecutivo de Sánchez.

El Consello de la Xunta había aprobado esta misma mañana una solicitud que Feijóo anunció a finales de mayo, en cuanto el Gobierno central indicó que la salida del estado de alarma se haría de manera asimétrica, por territorios. El presidente dijo entonces que solicitaría que Galicia quedase fuera del mando único con su pase a la fase 3, una decisión que se cumple con una semana de retraso frente a la previsión del presidente de la Xunta. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmó este viernes al finalizar el Consejo de Ministros que Galicia será el primer territorio en abandonar el estado de alarma.

Galicia se adelanta así en una semana al resto de comunidades, que por ahora no han cursado su petición para continuar la gestión de la pandemia fuera del control del mando único. Las prórrogas del estado de alarma acaban el 21 de junio. El presidente de la Xunta explicó el pasado domingo que estaba a la espera de que se le aclarasen cuáles son las competencias que tiene en esta fase 3 -en la que el titular de la Xunta es responsable de la desescalada y puede modificar las actividades permitidas y sus condiciones dentro de la comunidad- para solicitar la salida de Galicia del estado de alarma.

"Cuando se me aclaren cuáles son mis competencias, entonces tomaré esa decisión. Tenemos que saber qué significa salir del estado de alarma", puntualizó Feijóo hace cinco días. El presidente de la Xunta se ha mostrado muy beligerante con las prórrogas del estado de alarma solicitadas por el Gobierno central, en línea con la posición de su partido. Ayer mismo volvió a cargar contra el estado de alarma, al que calificó de "modelo incompleto" que "no puede seguir en el tiempo", al tiempo que mostró sus dudas porque se levante el 21 de junio, fecha en la que es posible que no todas las comunidades hayan completado la desescalada. "Puede ocurrir como parece ser que puede ocurrir en Madrid o Barcelona, que no pidan pasar a fase 3 y que sin embargo todos los ciudadanos de estas comunidades autónomas puedan operar libremente por todo el territorio del país", censuró.