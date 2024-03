Rueda considera que Miguel Ángel Rodríguez ya dio explicaciones sobre sus amenazas y rechaza juzgarlo

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha evitado censurar las amenazas hechas por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al elDiario.es y también las informaciones falsas difundidas sobre varios periodistas. Considera que Miguel Ángel Rodríguez ya “reconoció que no era así” y dio explicaciones. Se estaba refiriendo con esto a las afirmaciones del asesor de Ayuso sobre que las amenazas de “triturar” a este periódico habían sido en una conversación privada.

Rueda siguió, como es habitual en él, el esquema de la dirección del PP estatal, que está esquivando lanzar críticas a Miguel Ángel Rodríguez y minimiza el caso en torno a Ayuso por la investigación contra su pareja, Alberto González Amador, por fraude fiscal. En respuesta a preguntas sobre el comportamiento del jefe de gabinete de la presidenta madrileña se limitó a decir que conoce “lo que dijeron los medios de comunicación”. “Por lo tanto, no voy a juzgar”, añadió.

Miguel Ángel Rodríguez, por su parte, ha insistido este mismo jueves en los bulos contra periodistas. En una entrevista en La Sexta se reafirmó en que la prensa intentó acceder a la “vivienda de la presidenta”. “Fueron dos periodistas encapuchados”, repitió y aseguró que se niega a disculparse. “Yo nunca he mentido ni he amenazado a ningún periodista ni he difundido ningún bulo. Por tanto, no voy a dimitir ni Ayuso ha pedido mi cese”, dijo.

Aprovechó para reflexionar sobre lo que llamó “crispación”, que “no es buena” y para recalcar que en Galicia “en general y por parte de todas las fuerzas políticas” no se produce nada similar.

___________________

En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.