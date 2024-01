Rueda justifica no haber hecho gratuita en 15 años la matrícula universitaria que ahora promete: “No era posible”

La campaña para las elecciones del próximo 18 de febrero en Galicia no ha comenzado todavía -lo hará el 2 de ese mes-, pero los partidos están lanzando ya sus promesas. La principal hasta ahora, en el caso del PP, es la de hacer gratuita la primera matrícula para todos los universitarios, con independencia de sus circunstancias económicas. La propuesta la hizo el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un acto esta semana. Él se presenta por primera vez como cabeza de cartel de la formación conservadora, pero lleva en el Gobierno gallego la Xunta desde 2009, cuando Feijóo ganó sus primeras elecciones autonómicas. En estos 15 años no solo no se aplicó la medida ahora prometida, sino que los populares votaron en contra cuando la propusieron BNG y PSdeG en el Parlamento.

El motivo dado por Rueda para rechazarla durante tres lustros y adoptarla ahora para sí es que en todos esos años “no era posible”. “Ahora vemos posible este compromiso. Para eso sirve tener un presupuesto aprobado y saneado”, argumentó, pese a que la medida no está incluida en las cuentas para 2024 que Rueda esperó a tener validadas antes de llamar a las urnas con un adelanto de cinco meses. “Ahora estamos seguros de que podemos hacerlo”, insistió, sin dar más datos sobre por qué las circunstancias habían desaconsejado hasta el momento hacer gratuita la matrícula para los universitarios.

Rueda se refirió también a la oposición, que recordó tanto a través de comunicados como con mensajes en redes sociales que esta es una propuesta que ya habían planteadon BNG y PSdeG y que había recibido siempre la negativa del PP en el Parlamento de Galicia. “¡Qué mal le parece a la oposición que haya un compromiso de que toda la educación pública sea gratuita!”, manifestó y dijo que es “difícil de entender” la postura de socialistas y nacionalistas.