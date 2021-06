Videos para gatos: ideas visuales para hacer feliz a tu felino

Si alguien te pregunta qué hace tu gato cuando no estás en casa, es muy probable que contestes: dormir. Y, en parte, tienes razón: sabemos que los gatos son dormilones por naturaleza (lo llevan en los genes); y también que tu pequeño felino necesita sestear más horas que tú.

Pero igual te sorprende conocer el resultado de un estudio realizado en 2009. Los científicos de esta investigación colocaron cámaras ligeras en los collares de 50 gatos caseros para conocer de primera pata qué hacían los felinos cuando sus humanos salían por la puerta.

Pues bien: además de dormir (que también), esta investigación reveló que tu gato pasa el 20% de su tiempo mirando por la ventana, especialmente si tiene disponible alguna interesante: observa la llegada de pájaros, examina los insectos que aterrizan en el cristal y, si no tiene nada mejor que mirar, vigila a los viandantes que cruzan la calzada, entre otros objetos en movimiento.

A estas ventanas interesantes para los gatos, donde tu felino puede sentarse a ver la vida (y los animales) pasar, es lo que los etólogos felinos llamamos televisiones gatunas.

O, de forma más coloquial y adaptada a los tiempos: el Netflix de tu gato. Y si este estudio no te convence sobre la importancia de tener ventanas interesantes seguras (con red y mallas) y accesibles para tu felino, nada lo hará.

¿Cómo ven los gatos el mundo?

Sabemos que los gatos no ven el mundo en blanco y negro. Tu felino ve los colores, pero no del mismo modo que tú. Mientras que el ojo humano (en general) distingue un millón de tonos, tu gato solo percibe una décima parte de los colores que tú ves, es decir, unos 100.000.

La cuestión es que no lo necesita: su visión está más diseñada para ver durante las horas crepusculares y con poca luz. Y, sobre todo, sus ojos están especializados en capturar el movimiento de animales como ratones, pájaros e insectos.

Y aquí tenemos la primera clave para entender cuáles son los mejores vídeos para gatos, y los que tu felino más disfrutará. Porque probablemente tu felino se aburrirá como un tronco con las hazañas mentales de la ajedrecista de Gambito de Dama.

Pero, si lo que aparece en la pantalla son pájaros aleteando o ratones en busca de semillas, tendrás a tu felino sentado frente a su televisión gatuna durante un buen rato.

Tu gato también necesita su tele felina

No pensemos solo en ventanas. En nuestras casas, la tele (o la pantalla de tu ordenador o el proyector cuando lo usamos como medio de entretenimiento) constituye un punto de relajación.

No importa cómo de agobiante o de estresante haya sido nuestro día: sabemos que cuando lleguemos a casa (o terminemos nuestra jornada de teletrabajo) podremos sentarnos en el sofá delante de ese objeto tan omnipresente en los salones.

Y que, si hemos acertado con la serie, podremos disfrutar al menos de media hora de entretenimiento, ejercitar nuestra imaginación; y, finalmente, relajarnos. [Hace un tiempo te contamos trucos para teletrabajar con gatos en casa.]

Pues bien: por mucho que tu gato no muestre interés por el drama médico de New Amsterdam ni por las aventuras de la madre soltera y su hija adolescente relatadas en Ginny y Georgia, no significa que no pueda beneficiarse del mismo concepto.

Solo que la programación que disfruta es diferente: para tu gato la televisión perfecta es aquella que le permite sentarse y observar ratones, aves pequeñas, peces e insectos. ¡Placeres tan gatunos como para ti puede serlo el último episodio de Ozark!

Vídeos para gatos: pájaros y ratones

Algunos vídeos han sido especialmente grabados teniendo en cuenta la peculiar forma de ver el mundo que tiene tu felino. De hecho, los buenos vídeos para gatos tienen dos aspectos en común.

Primero, recrean un trozo de naturaleza para nuestros felinos caseros. Hay más: también proporcionan la estimulación visual y mental que los gatos (animales tremendamente inteligentes) tanto necesitan para ser felices.

No es extraño que las estrellas de los vídeos para gatos más aclamadas y repetidas sean ratones, pájaros e insectos. Y, aunque en Internet encontrarás muchos más, aquí tienes una pequeña selección de vídeos para tu gato: con ratones en acción y con pájaros como protagonistas.

Ya lo sabes: colocar diferentes televisiones gatunas en tu casa puede marcar un antes y un después en el bienestar de tu gato. Y hay dos formas. La primera: aprovecha a tope esas ventanas interesantes (y siempre seguras, con red o mosquiteras rígidas), y libera espacios para que pueda disfrutarlas sin peligro.

Segunda: saca provecho de los vídeos para gatos: las sesiones diarias de Netflix felino proporcionarán beneficios inmediatos a tu felino. Estos puntos de visionado gatuno previenen el aburrimiento, el estrés y la ansiedad de nuestros gatos, que son el inicio de tantos problemas frecuentes en las consultas de comportamiento felino.

Y tan importante como esto: puedes utilizarlos para completar las sesiones de juego con tu gato. Tu amigo te lo agradecerá a ronroneo limpio.

