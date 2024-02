“Mejor una ducha rápida antes que un baño”: EMAYA impulsa una campaña para fomentar el uso racional del agua

La Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (EMAYA) de Palma ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para concienciar a la ciudadanía de la importancia de hacer un uso más racional del agua. La campaña, que se difundirá a través de las redes sociales y se incluirá en cada una de las facturas de todos los clientes de la compañía, se presenta bajo el lema 'Seamos realistas, el vaso está medio vacío. No malgastes el agua'.

La creatividad incluye una serie de recomendaciones para ahorrar un recurso que, remarcan desde el Ajuntament, es “muy valioso y limitado” y aboga por que no se derroche. Así, desde EMAYA, entre otras medidas, lanzan estos consejos: “Mejor una ducha rápida antes que un baño; ahorrarás mucha agua”, “Cierra el grifo mientras te enjabonas, te lavas los dientes o te afeitas”, “El váter no es una papelera, no tires productos de higiene íntima ni nada que no sea papel higiénico”, “Vigila los grifos mal cerrados, repara rápido las fugas y goteos”, “Pon la lavadora y el lavavajillas cuando estén llenos; así aprovechas el agua”.

Asimismo, otras de las medidas que recomiendan son las siguientes: “No descongeles los alimentos bajo el grifo, mejor en el exterior a temperatura ambiente o en la nevera”, “Cuando laves los platos a mano, llena el fregadero y cierra el grifo”, “Evita regar entre las 8.00 y las 20.00 horas. Siempre que sea posible elige vegetación mediterránea”, “Para limpiar los patios y las terrazas, utiliza la escoba antes que la manguera de agua”.

En la actualidad, los pantanos que abastecen al municipio están al 42,97% de su capacidad (el Gorg Blau, al 43,31% y el Cúber, al 42,43%), por lo que el suministro está garantizado para los próximos meses. No obstante, según ha remarcado el teniente de alcalde de Medi Ambient, Llorenç Bauzá, “no podemos, ni debemos, confiarnos ya que los niveles dependen de las lluvias”. En este sentido, Bauzá ha asegurado que “la situación, a día de hoy, no es alarmante, pero ponemos en marcha este tipo de campañas para concienciar de un uso racional del agua y que no se malgaste”.