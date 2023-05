PP y Vox sumarían para hacerse con la presidencia de Balears, según la encuesta de IB3

Según la encuesta hecha por el Instituto Balear de Estudios Sociales y difundida por IB3 al cierre de los colegios electorales, el PP sería la primera fuerza en las elecciones autonómicas de Balears, con una horquilla entre 21 y 22 escaños, y podría sumar con Vox, que conseguiría entre 7 y 8 diputados.

De esta manera, teniendo en cuenta la horquilla más alta, la derecha podría hacerse con los 30 diputados necesarios para conseguir la mayoría parlamentaria e investir a Marga Prohens (PP) como presidenta del Ejecutivo autonómico. El Pi no obtendría representación en el Parlament al no superar la barrera electoral del 5% en la circunscripción de Mallorca.

El PSIB-PSOE sería segunda fuerza, con entre 17 y 18 escaños, Més per Mallorca obtendría entre 4 y 5, Unidas Podemos otros 4, Més per Menorca 2 y Gent per Formentera 1. Teniendo en cuenta la horquilla más baja, la izquierda podría quedarse a un solo diputado de la derecha y conseguiría 29 asientos en la Cámara.

Teniendo en cuenta la horquilla mínima de PP y Vox, el primero obtendría 21 escaños mientras que el segundo lograría siete, sumando entre ambos un total de 28 diputados que no les permitiría alcanzar la mayoría absoluta. En cualquier caso, la encuesta de IB3 certifica el ascenso de Vox como tercera fuerza política en el Parlament, una tendencia que estaba presente en las encuestas publicadas hasta ahora.

Respecto a la horquilla máxima en el caso de los partidos de izquierdas, el PSIB recabaría 18 escaños; Més per Mallorca, 5; Unidas Podemos, 4; MÉS per Menorca, dos, y GxF, uno, que, sumados, les garantizaría los 30 escaños necesarios para conseguir la mayoría en la Cámara autonómica y revalidar así un tercer mandato progresista.

Por islas, en Eivissa el PP obtendría 6 diputados, el PSIB-PSOE 4, Unidas Podemos 1 y Vox 1. En Formentera el diputado se lo quedaría Gent per Formentera. En Mallorca el PP obtendría entre 11 y 10 escaños, en PSIB-PSOE 9, Vox 6, Més per Mallorca entre 4 y 5 y Unidas Podemos 2. En Menorca el PP conseguiría 5, el PSIB-PSOE entre 4 y 5, Més per Menorca 2 y Unidas Podemos 1.