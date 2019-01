Bruselas abre la puerta a negociar con Londres tras el varapalo al Brexit: "Estamos determinados a alcanzar un acuerdo"

"Es el momento de que Reino Unido nos diga los siguientes pasos, y de la UE permanecer unida y determinada para alcanzar un acuerdo". Son palabras de Michel Barnier, el negociador jefe de la Comisión Europea para el Brexit, quien se ha tirado los últimos dos años de su vida negociando con Londres un acuerdo que el Parlamento británico despreciado sonoramente este martes por la noche.

Barnier, de esta manera abre la puerta a la negociación. Una negociación, eso sí, que depende de que Reino Unido tenga claro qué quiere; de que el Parlamento británico configure una mayoría en torno a alguna demanda concreta.

El presidente de la comisión del Parlamento Europeo para el Brexit, el liberal Guy Verhofstadt, ha afirmado a la entrada de la reunión con Barnier: "Este resultado es la consecuencia del sistema político británico, y la lucha entre derecha e izquierda, y hace falta una cooperación entre partidos para encontrar una propuesta mayoritaria en el Parlamento británico. Si esta propuesta conduce hacia una relación profunda con el Reino Unido, estamos a favor. En segundo lugar, lo que no queremos es que los líos británicos se trasladen a la Unión Europea. Y, en tercer lugar, el Parlamento Europeo trabajará con el Parlamento británico para asegurar los derechos de los ciudadanos".

En todo caso, en Bruselas insisten que no hay margen para renegociar el texto.

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn