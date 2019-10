Viajeros del metro de Londres bajan por la fuerza a un activista ecologista de Extinction Rebellion que protestaba subido en un vagón

Hora punta de este jueves en el metro de Londres, estación de Canning Town. Un activista contra la crisis climática permanece subido al techo de un vagón para bloquear el servicio en forma de protesta. Uno de los viajeros que se amontonan a las puertas del tren trepa a la parte superior y lo arrastra, varios pasajeros se abalanzan sobre él para propinarle golpes. El personal del metro y otros transeúntes logran dispersarlos. La escena ha sido recogida en un vídeo que ha circulado en las redes sociales.

La acción formaba parte de una protesta del grupo ecologista Extinction Rebellion en varias estaciones de la capital británica para paralizar el servicio y poner de relieve "la emergencia climática". Al menos dos líneas de la ciudad han quedado suspendidas parcialmente.

"Esta mañana, un grupo de activistas están alterando pacíficamente el metro de Londres porque hay una emergencia: la emergencia climática y ecológica. Los activistas están amarrados a los trenes para evitar que corran y planean infringir la ley sin violencia, esperando a que la policía de transporte británica los saque y los arreste", ha dicho Extinction Rebellion en un comunicado.

Extinction Rebellion begin their planned disruption of the tube on the Jubilee Line at Canning Town 👇🏽 pic.twitter.com/oN8LDO1G0o