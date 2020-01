El Gobierno de Reino Unido aclara que el Brexit no implica el final del programa Erasmus en Reino Unido

El Gobierno de Reino Unido se ha visto obligado a aclarar que la salida de la UE no implica el final del programa Erasmus. La aclaración ha tenido lugar después del rechazo parlamentario de este miércoles a la introducción de una nueva cláusula en la ley del Brexit que hubiese obligado al Ejecutivo a negociar la permanencia completa en el programa.

"La votación de noche –un juego irresponsable de los partidos de la oposición– no termina o impide a Reino Unido participar en Erasmus+ tras salir de la UE", ha afirmado Chris Skidmore, secretario de Estado de Universidades, Ciencia, Investigación e Innovación. "Seguimos abiertos a participar y esto formará parte de las negociaciones futuras. Valoramos mucho los intercambios de estudiantes", ha añadido.

Last night’s vote- game playing by opposition parties- does not end or prevent the UK participating in @EUErasmusPlus after leaving the EU. We remain open to participation and this will be part of future negotiations with the EU- we highly value international student exchanges