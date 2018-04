La plaza del Parlamento británico ya tiene la primera estatua de una mujer, la sufragista Millicent Fawcett

La ciudad de Londres rindió el martes homenaje a la líder del movimiento sufragista Millicent Fawcett (1847-1929) con una estatua en la plaza del Parlamento británico, la primera efigie de una mujer en ese espacio público.

Fawcett acompañará, junto al Palacio de Westminster, a once esculturas de personajes históricos varones, entre ellos, Winston Churchill, Ghandi, Nelson Mandela y Abraham Lincoln.

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, acudieron a la inauguración de la escultura, obra de la artista Gillian Wearing, ganadora del premio Turner de arte contemporáneo en 1997.

El consistorio del barrio londinense de Westminster escogió homenajear a Fawcett, coincidiendo con el centenario de la ley que permitió el voto femenino en 1918, en detrimento de la solicitud presentada para que la nueva estatua representara a la ex jefa de Gobierno conservadora Margaret Thatcher.

"Yo no estaría aquí hoy como primera ministra, ninguna diputada ocuparía su escaño en el Parlamento, ninguna de nosotras tendría los derechos y protecciones de los que disfrutamos hoy en día, si no fuera por Millicent Fawcett", declaró May durante la presentación.

Además de luchar por el sufragio universal, Fawcett dedicó gran parte de su vida a mejorar las oportunidades educativas de las mujeres y llegó a formar parte del equipo que creó la segunda facultad exclusivamente femenina de la Universidad de Cambridge.

"La batalla para conseguir el voto femenino fue larga y ardua, y Millicent estuvo ahí desde el principio", agregó la primera ministra, que agradeció a Wearing haber "creado este precioso y combativo tributo" a la sufragista.

La estatua, realizada en bronce, representa a Fawcett sosteniendo una pancarta en la que puede leerse "Courage calls to courage everywhere" ("El coraje llama al coraje en todas partes").

"Hoy es un día histórico. Finalmente la Plaza del Parlamento ha dejado de ser un sitio que solo acoge esculturas de hombres", celebró Sadiq Khan.

El alcalde de la capital británica aseguró que desde el comienzo de su mandato, en mayo de 2016, apoyó la campaña para colocar el monumento de la feminista enfrente del Palacio de Westminster, iniciada por la activista Caroline Criado Perez.

"Espero que esta estatua inspire a mujeres y niñas de todo el Reino Unido", subrayó.

Esta iniciativa forma parte de varios eventos organizados para celebrar el centenario de la ley de representación del pueblo de 1918, que se promulgó gracias a la campaña de Fawcett, entre otras personas, y que otorgó el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 30 años.