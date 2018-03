Dimite el abogado de Trump que pidió acabar con la investigación de la trama rusa

John Dowd, el abogado personal del presidente de EEUU, Donald Trump, ha dimitido este jueves después de haber pedido hace unos días poner fin a la investigación sobre la supuesta injerencia rusa, según ha informado The Washington Post.

Dowd era el abogado personal del magnate y su abandono se debe supuestamente a una serie de movimientos en el equipo legal de Trump con objeto de lidiar con la investigación sobre la presunta injerencia del Kremlin en los comicios presidenciales de 2016.

"Quiero al presidente y le deseo el bien", ha afirmado Dowd en un correo al que ha tenido acceso el diario The Washington Post, que apuntó a que la decisión del letrado es de mutuo acuerdo entre las dos partes debido a que Trump habría perdido su confianza en él y Dowd no estaría de acuerdo con sus estrategias de cara a la investigación.

Por su parte, el abogado y portavoz del equipo legal del magnate, Jay Sekulow, explicó al diario estadounidense que el letrado saliente "ha sido una parte muy importante del equipo y un amigo" y añadió que "continuarán cooperando" con el fiscal especial de la causa rusa, Robert Mueller.

La renuncia se produce después de que Trump contratara nuevos abogados para su equipo legal y de que el propio Dowd realizara unas declaraciones polémicas sobre las pesquisas de Mueller.

Hace unos días, el presidente estadounidense declaró en Twitter: "El fracasado The New York Times ha escrito intencionadamente una historia falsa afirmando que no estoy contento con mi equipo legal sobre el caso ruso y que voy a añadir otro abogado para ayudar. Error. Estoy muy contento con mis abogados John Dowd, Ty Cobb y Jay Sekulow.

The Failing New York Times purposely wrote a false story stating that I am unhappy with my legal team on the Russia case and am going to add another lawyer to help out. Wrong. I am VERY happy with my lawyers, John Dowd, Ty Cobb and Jay Sekulow. They are doing a great job and.....