El Senado para legislar el golpe de Estado en Bolivia, la Cámara de los Diputados para frenarlo

El miércoles de madrugada el sistema parlamentario boliviano volvió a dar un nuevo capítulo que replantea la asunción de poderes en el país. Los 74 diputados presentes en la cámara (73 del Movimiento al Socialismo y una de la oposición) consiguieron entrar de noche en la Cámara Baja tras los primeros impedimentos policiales y votaron un nuevo presidente del Congreso. Sergio Choque consiguió los votos de los suyos y se convirtió en la cuarta autoridad del país, que le daría derecho a ocupar la presidencia en caso de vacío de poder, hecho que todavía no ha reclamado. El nombramiento de Choque es el contrapoder al de Jeanine Áñez como presidenta del Senado considerándose posteriormente presidenta del país.

Bolivia, al igual que España, tiene un sistema parlamentario bicameral. Esto es, tiene dos cámaras: Senado y Congreso. Si habitualmente toda la atención política la tiene el presidente, en este momento de incertidumbre estas asambleas se han convertido en uno de los puntos clave de esta crisis. Así, en una se trabaja para que el golpe de Estado contra Evo Morales triunfe y obtenga una justificación a partir de los recovecos legales, y en otra para que los seguidores del mandatario asilado en México puedan armar un instrumento que haga de contrapeso a la autoproclamada presidenta.

El día anterior, los diputados opositores convocaron la Asamblea Legislativa. El objetivo era votar la renuncia de Evo Morales como presidente y Álvaro García Linera como vicepresidente para hacerlas oficiales, así como intentar nombrar una nueva dirección tanto en el Congreso como en el Senado. Sin embargo, la sesión no se produjo. La ausencia de los diputados socialistas (que tienen dos tercios de la representación), que señalaron no contar con las garantías mínimas para poder trasladarse, hizo que el primer intento quedase en nada ante la falta de quórum establecida en este caso en la mitad más uno: 65 de 130.

Por la tarde, volvería a ocurrir lo mismo con la diferencia de que la oposición sí que iniciaría la sesión y proclamaría el 'ascenso' de Áñez de vicepresidenta segunda a presidenta del Senado ante las renuncias de los dos cargos superiores. Inmediatamente asumiría la jefatura del Estado justificándose en el vacío de poder ante las dimisiones de Evo Morales y su vicepresidente, que no se habían votado por la mañana. A día de hoy, por lo tanto, queda un Senado sin quórum donde trabaja la oposición sin representantes masistas y un Congreso que sí que obtiene la presencia necesaria donde trabajan los fieles a Morales sin los diputados de Áñez.

Dos presidencias, como en Venezuela

El politólogo Diego Ayo señala que uno de los escenarios posibles es que "exista una conflagración mutua y que convivan dos presidencias como en Venezuela". La comparación con el país de Nicolás Maduro es una constante por parte de la derecha boliviana que quiere calificar a Evo Morales de dictador y de querer perpetuarse en el poder. En Venezuela la Asamblea Nacional, donde tiene mayoría la oposición, nombró presidente a Juan Guaidó y desconoció a Maduro, mientras que para la Asamblea Constituyente el dirigente del país es el hijo político de Chávez.

Esta venezolanización de la situación boliviana se caracterizaría en que una parte importante del país no reconoce a la que se autoproclamó presidenta mientras que otra parte no reconocerá a ningún dirigente que no sea Áñez. En segundo lugar, cada una de las dos cámaras que representan la voluntad popular tiene una consideración totalmente opuesta a la situación que vive el país empezando por quién ocupa la jefatura del Estado. Esto podría dificultar mucho la necesidad de acuerdos que marquen el futuro del país que pasa por unas elecciones que el mismo Morales convocó. Entre estos acuerdos está la renovación de los órganos electorales o la fecha de los comicios.

El hecho de que existan dos poderes legislativos que se contraponen y se contrarrestan genera dualidad a la hora de la toma de decisiones. Por ejemplo, en su primera intervención como presidente del Congreso de los Diputados, Sergio Choque pidió a los policías y a las Fuerzas Armadas que dejen de reprimir a los manifestantes que piden la vuelta de Evo Morales. Sin embargo, en estos momentos, las fuerzas de seguridad responden a los mandos de Jeanine Áñez, a quien ayudaron a llegar al poder tras pedir la renuncia del anterior presidente.

Diferencias con el país de Maduro

Sin embargo, existen diferencias respecto a la situación que vivió Venezuela hace unos meses. La más clara en lo que se refiere al trabajo parlamentario es que, a diferencia de Venezuela, donde cada bando tiene una presencia mayoritaria en una de las dos cámaras por dos votaciones populares en momentos diferentes; en Bolivia tanto Senado como Congreso tienen mayoría de representantes de izquierdas. Esta mayoría surge de la misma votación: las elecciones de 2014 donde Evo ganó con más del 60% de los votos y expira el 22 de enero.

Ayo señala otros escenarios alternativos que pasan por el "diálogo y el pacto" entre sectores del MAS y los movimientos sociales con sectores de la oposición para establecer un camino hasta las elecciones que deberían celebrarse antes de la fecha señalada. Según quién convoque esas elecciones y con qué condiciones, se podría generar una situación similar a la que llevó a Guaidó a autoproclamarse presidente: que una parte no las reconozca generando una bicefalia al estilo venezolano.