Soldados israelíes golpean, patean y se mofan de dos palestinos en un vídeo tras su detención

Cinco soldados israelíes han sido sentenciados a varios meses de prisión y rebajar su condición militar en una causa de abuso y maltrato contra dos palestinos detenidos. Este martes se ha hecho público un vídeo en el que el grupo de soldados golpea y se mofa del padre e hijo palestinos, que aparecen con los ojos vendados y esposados mientras les obligan a repetir las burlas de los primeros.

"Estamos de fiesta aquí, ¡saluda!". "Qué saludes", se ve que insisten los soldados en las imágenes, mientras golpean repetidamente en la cabeza al adulto y luego al niño, ambos con vendas en los ojos. Están sentados en el suelo de una furgoneta mientras los militares, del batallón Netza Yehuda, continúan con el hostigamiento. Aparentemente, habrían arrestado a los dos palestinos debido a su implicación en la organización de un tiroteo en el que fueron asesinados dos colegas de los combatientes israelís, según expone el medio local The Times of Israel.

De forma escalonada, los soldados se fueron declarando culpables después de que un juzgado militar pidiera para dos de ellos que se les degradara al nivel de soldado raso y que ingresaran a prisión. Tres de ellos han sido sentenciados a cumplir medio año de cárcel, mientras que el resto cumplirá 65 días. Su oficial al cargo también fue condenado a un mes de prisión, acusado de no haber actuado para evitar el ataque.

Según trascendió de la sentencia, los cinco están acusados de "causar heridas severas" a los palestinos por "golpearlos con bofetadas, puñetazos y porras". Este segmento de la declaración no se aprecia en las imágenes, que fueron claves para confirmar la condena a los oficiales. No obstante, uno de los arrestados sufrió lesiones tan graves que tuvo que ser hospitalizado y no pudo ser interrogado como resultado del incidente, tal y como puntualizan medios locales.

Dos de ellos también han sido acusados con obstrucción de la justicia al tratar de coordinar su testificación ante el jurado militar. Al declararse culpables, no obstante, lograron evitar cargos más serios. El batallón al que pertenecían los soldados se compone de militares ultra ortodoxos que adecuan su tiempo de servicio a otras actividades de carácter religioso. Se creó precisamente para aquellos judíos que no pasaban por la formación militar por cuestiones de dedicación religiosa.