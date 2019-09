El abogado personal de Trump se reunió en Madrid con un asesor del presidente de Ucrania

El abogado personal de Trump, Rudy Giulani, se reunió en Madrid en agosto con uno de los asesores del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para hacer "seguimiento" de la llamada teléfonica entre Trump y Zelenski en la que el estadounidense le pidió que investigase por corrupción al exvicepresidente y candidato demócrata a las elecciones, Joe Biden.

"Supe de varios miembros del Gobierno que en torno al 2 de agosto, el señor Giulani viajó a Madrid para reunirse con uno de los asesores del presidente Zelenski, Andriy Yermak", sostiene el whistleblower en la denuncia que ha provocado que el Partido Demócrata inicie un proceso de impeachment contra el presidente Trump. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes ha hecho pública este jueves la queja formal, presentada por un miembro de los servicios de inteligencia. "Miembros del Gobierno calificaron esta reunión, de la que no se informó públicamente en su momento, como un 'seguimiento directo' de la llamada del presidente con el señor Zelenski sobre los 'casos' que habían discutido", sostiene la denuncia.

Fragmento de la queja formar presentada por un denunciante anónimo de los servicios de inteligencia de EEUU.

En la conversación telefónica entre Trump y Zelenski del pasado 25 de julio, el estadounidense pidió al presidente de Ucrania que investigase a Joe Biden y su hijo por corrupción relacionado con una empresa petrolera. "Se habla mucho del hijo de Biden, de que Biden frenó la acusación y mucha gente quiere saber más sobre el asunto, así que todo lo que puedas hacer con el fiscal general será genial", afirmó Trump durante la llamada, según revela la transcripción desclasificada este miércoles. "Biden presumió de haber parado la acusación, así que si puedes mirarlo...", añadió.

Giulani ha hablado previamente sobre su reunión en Madrid y ha reconocido que habló con Yermak por teléfono y que se reunió personalmente con él, afirmando que fue el Departamento de Estado y no la Casa Blanca quien le hizo el encargo. "El Departamento de Estado me llamó para pedirme si podía hablar por teléfono con el señor Yermak, que era el número dos o número tres del presidente Zelenski", señaló en Fox News. Giulani, que no ocupa ningún cargo público, aseguró que "instó encarecidamente" a Yermak que investigase a Biden y a su hijo. "Simplemente investigad las malditas cosas", afirmó.

Trump reconoció este martes que, poco antes de la llamada telefónica del 25 de julio con el presidente de Ucrania, ordenó congelar ayudas a ese país por valor de 391 millones de dólares. Sin embargo, el presidente de EEUU alega que este bloqueo de la ayuda no está relacionado con la petición de investigación a Biden.

"El 26 de julio, un día después de la llamada, el representante especial para las negociaciones en Ucrania, Kurt Volker, visitó Kiev y se reunió con el presidente Zelenski y varias figuras políticas ucranianas", señala el denunciante anónimo en su queja formal. "Por otro lado, varios miembros del Gobierno de EEUU me han dicho que el señor Giuliani supuestamente contactó por privado con otros asesores de Zelenski", añade.