Trump se marcha de la cumbre de la OTAN sin atender a los medios tras las risas de líderes internacionales sobre sus ruedas de prensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este miércoles que regresa a su país tras la cumbre de la OTAN en Watford, al noroeste de Londres, sin ofrecer la rueda de prensa final.

Trump ha cancelado su comparecencia ante la prensa tras calificar al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de ser una persona con "dos caras" y tras acusarle de no contribuir lo suficiente a las arcas de la Alianza Atlántica.

"Cuando las reuniones estén hoy terminadas, voy a volver a Washington. No haremos la rueda de prensa al terminar la OTAN porque ya hemos hecho muchas en los últimos dos días. Buen viaje a todos!", ha tuiteado Trump.

....When today’s meetings are over, I will be heading back to Washington. We won’t be doing a press conference at the close of NATO because we did so many over the past two days. Safe travels to all!