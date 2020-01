Trump presenta su "acuerdo del siglo" para Oriente Medio escoltado por Netanyahu y con el rechazo palestino

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha presentado este martes su "plan de paz" para Oriente Medio, o como el lo ha bautizado, "el acuerdo del siglo", más de dos años después de que sus asesores empezaran a redactarlo. El anuncio ha estado guiado por cálculos electorales en Israel y en EEUU y la propuesta está abocada a chocar con el rechazo frontal de los palestinos.

"El estado de Israel busca la paz y esa paz trasciende la política", ha dicho al inicio de la rueda de prensa el presidente, que ha presentado el plan sin ninguna pretensión de imparcialidad: al lado del primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu y en ausencia de líderes palestinos, que han rechazado la mediación de Trump.

Asimismo, ha asegurado que el plan "es el más detallado que jamás nunca se ha hecho". "Es un win-win para ambas partes", antes de defender que "Jerusalén será la capital indivisible [de Israel], importante: indivisible". "Esto no es importante, porque ya lo hice para ustedes", ha dicho a continuación en referencia al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel en 2017, cuando ordenó trasladar a esta ciudad la embajada estadounidense, hasta entonces ubicada en Tel Aviv.

No obstante, a pesar de que su propuesta contempla establecer Jerusalén como la capital "indivisible" de Israel, Trump también ha hablado de una potencial capital palestina en las secciones orientales de la ciudad.

El mandatario estadounidense ha descrito su plan como una "solución realista de dos Estados", Israel y Palestina, que incluirá "territorio continuo" para los palestinos si renuncian, ha dicho, al "terrorismo". "Trabajaremos para crear un territorio contiguo como parte del futuro estado palestino cuando se cumplan las condiciones para la creación de un estado, incluyendo el firme rechazo al terrorismo", ha afirmado. "Les pedimos una coexistencia pacífica", ha enfatizado.

También ha manifestado que contempla que el territorio palestino "sea de más del doble que ahora", sin especificar a qué territorios se refiere. Sin embargo, el plan también deja los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados bajo control israelí. "Ningún palestino o israelí será expulsado de sus hogares".

Por su parte, Netanyahu ha afirmado que el plan de Trump incluye un respaldo a la anexión por parte de Israel del valle del Jordán, que constituye alrededor del 30% del territorio de Cisjordania. "Esto nos dará una frontera oriental permanente para defendernos", ha apuntado durante la presentación en la Casa Blanca. La anexión de este territorio es una de las promesas electorales de Netanyahu, y la idea ha sido calificada por la ONU de "devastadora" para la paz y contraria a la ley internacional.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL