La investigación turca cree que el periodista Jamal Khashoggi fue asesinado por orden de Arabia Saudí

La investigación turca sobre la desaparición de Jamal Khashoggi ha concluido que el periodista fue asesinado en el consulado de Estambul por orden de la cúpula saudí, según publica este miércoles The New York Times. Khashoggi, un periodista saudí crítico con la monarquía de su país, entró en el edificio el pasado martes y no volvió a salir.

Fuentes policiales turcas describen la operación como "rápida y compleja" en la que el periodista fue asesinado en menos de dos horas desde su llegada al consulado, al que entró para un trámite burocrático. Un equipo de agentes saudíes habría descuartizado su cuerpo con una sierra, según publica el periódico. "Es como Pulp Fiction", relatan fuentes policiales. Además, la investigación llega a la conclusión de que la orden debe provenir de la cúpula saudí por su escala y complejidad.

Las autoridades saudíes siempre habían rechazado cualquier implicación en su desaparición. Este mismo lunes, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, exhortó a las autoridades saudíes a "demostrar con imágenes" de las cámaras de seguridad que Khashoggi efectivamente abandonó el consulado, como afirmaba Riad.

Según The New York Times, se desconocen los detalles de la investigación que ha llevado a determinar el asesinato del periodista saudí. El caso de Khashoggi puede tensar las relaciones entre Ankara y Riad, desde hace tiempo en polos geoestratégicos distintos.

Turquía presta apoyo comercial, diplomático e incluso militar al emirato de Catar, sometido desde hace un año a un severo bloqueo de Arabia Saudí, y se pronuncia contra las sanciones impuestas a Irán, archienemigo de Riad. Pero Erdogan siempre ha mantenido un tono muy diplomático respecto a la monarquía wahabí, y los fondos de inversión de los países del Golfo son una de las esperanzas de Ankara para superar la crisis económica causada por la caída de la lira turca.