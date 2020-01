China construye de urgencia un hospital para infectados por el coronavirus que quiere abrir en menos de dos semanas

Las autoridades de Wuhan, la ciudad en la que surgió el brote de coronavirus que ha dejado hasta el momento 26 muertos en China, han comenzado a construir un hospital "especial" con 1.000 camas para pacientes infectados, según informa este viernes el medio estatal Diario del Pueblo.

En un mensaje publicado en Twitter junto con un vídeo en el que se pueden ver decenas de excavadoras, el rotativo indica que está previsto que las obras concluyan el 3 de febrero. La construcción sigue "el modelo del hospital levantado en Pekín en siete días para combatir el síndrome respiratoriao agudo y grave (SARS) en 2003".

