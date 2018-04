Un atropello con una furgoneta causa nueve muertos en Toronto

Una camioneta ha embestido a una decena de peatones, matando a nueve de ellos e hiriendo a 16 este lunes en Yonge Street, una calle localizada en el centro de la ciudad canadiense de Toronto. En un principio no se habían reportado víctimas mortales, pero algunos medios locales y testigos aseguraban haber visto al menos un cadáver. Finalmente el jefe de policía en funciones, Peter Yuen, ha confirmado las muertes tras un suceso que algunos testigos han descrito como "un infierno", según la CNN.

Cuando todavía no se disponía de confirmación policial de las víctimas mortales, varias imágenes publicadas en redes sociales mostraban lo que parecían ser al menos tres cuerpos en la acera que habrían sido cubiertos con una manta por los servicios de emergencia. La responsable de la unidad de paramédicos en el lugar de los hechos, Kim McKinnon, ha explicado a la cadena de televisión CNN que sus equipos estaban en el lugar de los hechos atendiendo a los heridos, pero no ha confirmado posibles muertes.

La Policía de Toronto ha anunciado que ya ha detenido al conductor, que tras arrollar a los viandantes se dio a la fuga. Según una portavoz de la Policía local, Meaghan Gray, citada por el New York Times, las autoridades recibieron una llamada de emergencia a la una y media del mediodía, hora local. "Un cierto número de peatones han sido golpeados, pero por el momento no tenemos el número exacto de víctimas ni el nivel de gravedad de sus heridas", ha asegurado.

Otro portavoz policial, según lo publicado por la cadena estadounidense NBC News, ha informado de que el conductor se encuentra bajo custodia. Sin embargo, según han apuntado, todavía "se desconocen las causas o el motivo de la colisión".

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha expresado en Ottawa su consternación por el atropello y ha asegurado que en las próximas horas podrá compartir más información sobre lo sucedido. Más tarde, en Twitter, ha dado las gracias a los efectivos que han ayudado en la escena. Ha asegurado asimismo que están controlando la situación, que ha lamentado.

Our thoughts are with all those affected by the terrible incident at Yonge and Finch in Toronto. Thank you to the first responders working at the scene – we're monitoring the situation closely.