El mapa mundial del coronavirus: así evoluciona la pandemia país a país cuando las fronteras comienzan a abrirse

Fuente: Universidad Johns Hopkins

Más de tres meses después, las fronteras de la Unión Europea vuelven a abrirse este 1 de julio a viajeros que procedan de países terceros. En este mapa puedes consultar cómo evoluciona la pandemia en todos los países, con datos que ofrecen una foto actual de la COVID-19 en ellos, como cuántos casos nuevos por habitantes se han registrado en los últimos 14 días o si las infecciones están aumentando (azul) o bajando (verde) en una semana respecto a la anterior.

Aunque muchos países europeos han mostrado avances en el control del virus, a nivel mundial la pandemia se está acelerando, según ha reiterado la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este contexto, tras una primera apertura interna de fronteras entre Estados miembros y asociados, la Unión Europea ha optado por levantar gradualmente sus restricciones de viaje a quienes vienen desde países terceros.

Desde este 1 de julio, la UE admitirá a viajeros de una lista acotada de 15 países considerados seguros que incluye a Canada, Marruecos o China –con la condición de que Pekín también permita la entrada a personas procedentes del bloque comunitario– y deja fuera a Estados que en estos momentos lideran la tabla de infecciones detectadas: EEUU, Rusia, Brasil o India. El listado se revisará cada dos semanas para añadir o quitar territorios, teniendo en cuenta su evolución en la lucha contra la COVID-19.

El objetivo ha sido restringir la entrada de viajeros de países de alta transmisión para reducir el riesgo de importar casos. Los representantes europeos han estado debatiendo la lista durante cinco días. El Consejo Europeo explica que los 15 han sido seleccionados en función de una combinación de criterios epidemiológicos.

El punto de referencia es la media de nuevas infecciones en la UE en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, de la que los terceros países tienen que estar "cerca o por debajo". También deben mostrar "tendencia estable o decreciente de nuevos casos durante este período en comparación con los 14 días anteriores".

¿Cómo es este dato en las 15 naciones admitidas? Según un análisis de eldiario.es, basado en el recuento de la Universidad Johns Hopkins –que depende en gran medida del número de pruebas practicadas– Argelia ha contabilizado un total de 58 contagios nuevos por cada 100.000 habitantes, mientras en Marruecos esta cifra es de 92; Australia ha registrado 19 y Canadá, 134.

En Japón se han notificado un total de 8 infecciones por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, en Corea del Sur han sido 13 y en Nueva Zelanda, uno de los países que consiguió eliminar el virus, 5 positivos. En China, sujeta a confirmación de reciprocidad, se han identificado un total de 310 casos, pero su población es tan grande (1439 millones) que la ratio por cada 100.000 habitantes es 0. En el listado también están Túnez (5 por cada 100.000 habitantes), Uruguay (24), Montenegro (279), Georgia (12), Ruanda (30), Serbia (220) y Tailandia (0).

La curva de casos en los países más afectados por el virus

Evolución del número de nuevos casos diarios confirmados en cada día. Se muestra el promedio de los últimos 7 días

Fuente: Johns Hopkins

Fuera de la lista han quedado potencias como Estados Unidos, que en los últimos 14 días ha confirmado 1.435 contagios por cada 100.000 habitantes o Rusia, donde esta ratio es menor pero también elevada, 711 infecciones.

Tampoco está Brasil (2.258 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas) ni India –el segundo país más poblado del mundo muestra una ratio de 162 infecciones, pero sus casos suben mucho respecto a la semana anterior–. También faltan la enorme mayoría de países de América Latina. El continente americano continúa siendo el epicentro de la pandemia: de los más de diez millones de casos detectados a nivel mundial, más de cinco millones se concentran allí.

EEUU y Rusia figuran entre los países extracomunitarios desde los que más turistas viajaron a España en 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), con 3,3 millones y 1,3 millones. De América Latina también vinieron a nuestro país un buen número de viajeros el año pasado, con Argentina (más de 723.000 visitantes), México (más de 600.000) y Brasil (más de 565.000) a la cabeza.

La Unión Europea no puede obligar a los países miembros a aplicar la lista, ya que la recomendación del Consejo no es jurídicamente vinculante–, pero ha dicho que no deben levantar las restricciones de viaje países no incluidos en el listado antes de que esto "se haya decidido de manera coordinada". Los países sí pueden ser más conservadores y pueden apostar por levantar "solo de manera progresiva" las restricciones hacia los países enumerados.

Este martes, la ministra portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero, ha afirmado que España permitirá la entrada de viajeros desde Marruecos si hay "reciprocidad", es decir, si se da el mismo tratamiento a los españoles, al igual que con China. Desde Marruecos llegaron el año pasado más de 757.000 viajeros a nuestro país, según el INE. Desde China, fueron más de 699.000. Los países de origen más importantes para el turismo en España son vecinos europeos, en concreto Reino Unido (18 millones), Alemania (11,1 millones), Francia (11,1 millones) e Italia (5,2 millones). Las fronteras con estos territorios se abrieron el pasado 21 de junio.

Montero ha aclarado que el Gobierno espera dictar la orden este miércoles para que la reapertura a terceros pueda entrar en vigor "el 2 o el propio día 3 de julio". Fernando Carreras, subdirector de Sanidad Exterior, ha explicado a eldiario.es en qué consiste el protocolo ya vigente que se va a tener que reforzar por la "mayor incidencia y el mayor volumen de pasajeros" que prevén a partir de ahora, en un primer momento sobre todo procedentes de países europeos pero paulatinamente también de terceros.

El objetivo para esta nueva etapa más intensa es "automatizar" lo que llaman el "control primario". Consta de tres patas: el registro documental, mediante un cuestionario que actualmente se rellena manualmente pero que se hará a través de una app que, en principio, estará disponible desde el día 1; uno visual, por si alguien presentase síntomas apreciables; y una toma de temperatura.