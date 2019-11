El embajador de EEUU ante la UE afirma que hubo "quid pro quo" en las órdenes de Trump con Ucrania

El embajador de EEUU ante la Unión Europea, Gordon Sondland, ha asegurado este miércoles en el Congreso que Trump, a través de su abogado Rudy Giuliani, condicionó la celebración de una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a que el primero anunciase ante los medios una investigación contra Joe Biden, principal rival de Trump en las elecciones de 2020, y su hijo Hunter Biden.

"Sé que miembros de este Comité han enmarcado a menudo estos complejos asuntos en la forma de una simple cuestión: ¿hubo quid pro quo? Tal y como testifiqué antes, en relación a la llamada y la reunión en la Casa Blanca, la respuesta es sí", ha afirmado Sondland durante una nueva sesión del impeachment contra Donald Trump.

"El señor Giuliani estaba expresando los deseos del presidente de EEUU y sabíamos que estas investigaciones (sobre Biden) eran importantes para el presidente", ha señalado. "A través de Giuliani nos llevaron a creer que eso es lo que él quería... Nosotros seguimos las órdenes del presidente, que nos dijo que hablásemos con su abogado", ha añadido. Sondland fue nombrado embajador tras donar un millón de dólares a Donald Trump.

Durante la comparecencia, Giuliani ha negado las acusaciones a través de Twitter: "Durante la conversación del 24 de julio, Donald Trump acuerda reunirse con el presidente Zelenski sin requerir una investigación, sin hablar de ayuda militar y sin ninguna condición en absoluto. Este registro demuestra de forma definitiva que no hubo quid pro quo, que es lo mismo que decir que no hubo soborno ¡Fin del asunto!"

During the July 24 conversation @realDonaldTrump agrees to a meeting with Pres. Zelensky without requiring an investigation, any discussion of military aid or any condition whatsoever.



This record shows definitively no quid pro quo, which is the same as no bribery. END OF CASE!