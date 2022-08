El epidemiólogo jefe de EEUU, Anthony Fauci, anuncia que dejará el cargo en diciembre

El epidemiólogo jefe de EEUU y la cara visible de la respuesta del país a la pandemia de la COVID-19, Anthony Fauci, ha anunciado este lunes que dejará su cargo en diciembre con la intención de aprovechar lo aprendido para seguir contribuyendo al avance de la ciencia y de la sanidad pública. “Aunque dejo mi actual puesto, no me jubilo. Después de más de 50 años de servicio gubernamental, planeo seguir la siguiente fase de mi carrera cuando todavía tengo tanta energía y pasión por mi ámbito”, ha expresado en un comunicado el médico especializado en inmunología, de 81 años.

Fauci se ha convertido desde el surgimiento de la COVID-19 en el rostro más popular de la emergencia sanitaria en Estados Unidos, incluso llegó a enfrentarse al expresidente Donald Trump y su desinformación en un momento en el que se desconocía cómo actuaba el coronavirus o qué efectividad podían tener los diferentes tratamientos entonces experimentales. “No me agrada para nada estar en una situación en la que tengo que contradecir al presidente, y realmente no sentía que podía decir algo y que no habría ningún tipo de repercusión”, decía el experto en una entrevista para el New York Times en enero de 2021.

El doctor es una eminencia en cuanto a inmunología se refiere y no solo ha trabajado para controlar la pandemia de la COVID-19, sino también ha contribuido en la lucha contra el SIDA, el Zika, Ébola, SARS y otras enfermedades infecciosas. Sin embargo, a pesar de su experiencia y su manera calmada de ofrecer declaraciones en un momento complicado para el panorama internacional, Fauci también tuvo que defenderse de acusaciones falsas, como la del senador republicado Rand Paul, que le acusó de ser el culpable de la situación epidemiológica del país: “Usted ha dicho que no estoy dispuesto a asumir ninguna responsabilidad por la pandemia actual y eso es porque no tengo ninguna responsabilidad”, aseguró el epidemiólogo a finales de 2021.

Respecto a su etapa con el actual presidente demócrata, Joe Biden, en su nota de despedida el doctor estadounidense dice que está “especialmente orgulloso de haber trabajado como asesor médico jefe” de Biden “desde el primer día de su Gobierno”. Por su parte, el presidente de EEUU ha expresado du “profundo agradecimiento” por haber hecho que el país sea “más fuerte, más resiliente” y con “mejor salud”.