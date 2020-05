Al menos ocho muertos en un accidente de un avión de pasajeros en Pakistán

Al menos ocho personas han muerto este viernes cuando el avión Airbus A-320 de la compañía Pakistan International Airlines (PIA) se ha estrellado con 99 pasajeros y ocho tripulantes a bordo en una zona residencial de la ciudad de Karachi, en el momento en el que se disponía a aterrizar.

Fuentes oficiales prevén que suba el número de víctimas mortales."Hasta ahora se han recuperado ocho cadáveres en la zona en la que estoy", ha afirmado a Efe el superintendente de policía de Karachi, Sohail Akhtar.

La misma fuente ha indicado que hay equipos de rescate en otras áreas de la zona residencial donde el avión se estrelló poco antes de aterrizar, por lo que desconoce el número total de víctimas. La aeronave ha provocado un incendio en "cuatro o cinco" casas al estrellarse, y según Akhtar, los bomberos han logrado controlar el fuego.

Horrifying footage: Airbus A320 has crashed in a residential area in Karachi. There were 107 on board. Had taken off from Lahore, crashed during approach to Jinnah Int’l Airport, Karachi. #planecrashpic.twitter.com/sbeg3K1iBA