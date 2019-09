Cinco muertos y 21 heridos en un nuevo tiroteo en Texas

Al menos cinco personas han muerto este sábado y otras 21 han resultado heridas en un tiroteo sucedido en el oeste de Texas, en Estados Unidos, donde el presunto agresor fue abatido por las autoridades.

El jefe de la Policía de Odessa (Texas), Michael Gerke, ha dicho en una rueda de prensa televisada que el atacante disparó en esta localidad desde un vehículo en marcha contra sus víctimas.

Gerke ha señalado que el sospechoso era un hombre blanco de unos treinta años y ha descartado que hubiera un segundo atacante, como en principio habían informado las autoridades.

Ha agregado que por el momento se desconoce lo que motivó al sospechoso llevar a cabo este ataque, aunque el suceso se desencadenó después de que la policía le diera el alto cuando se trasladaba en su vehículo. Gerke ha dicho que hay al menos tres agentes entre los heridos.

El Departamento de Policía de Midland (Texas) anunció en su página web que el presunto autor del tiroteo fue abatido y falleció por los disparos recibidos en Cinergy, unos multicines de la población de Odessa.

De acuerdo al relato de las autoridades el incidente se inició a las 15.17 horas local (20.17 hora GMT), cuando un agente dio el alto a un vehículo de la marca Honda.

En el momento en que dicho vehículo se detuvo el conductor disparó contra el policía. Acto seguido se dirigió hacia el interior de Odessa, donde el atacante volvió a abrir fuego contra otra persona y se dirigió a la calle 42 de esa localidad, en la que, según Gerke, "hubo múltiples víctimas".

Luego el sospechoso abandonó el Honda, robó un camión de reparto de correo, siguió disparando y ocasionó más víctimas.

De allí el atacante condujo hacia el este, en dirección a los multicines, donde hubo un intercambio de disparos con la policía que se saldó con la muerte del presunto atacante.

La cadena de televisión CNN ha mostrado un vídeo grabado por un testigo en el momento en que el sospechoso era abatido por la Policía en los multicines.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en su cuenta de Twitter que había sido informado del suceso por parte del fiscal general, Willial Barr.

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow.