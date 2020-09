El opositor ruso envenenado no precisa respiración asistida, se levanta de la cama y quiere volver a Rusia

"Hola soy Navalni. Todavía no puedo hacer prácticamente nada, pero ayer fui capaz de respirar sin ayuda durante todo el día. No utilicé nada, ni siquiera una simple válvula en la garganta. Un proceso impresionante infravalorado por muchos", ha publicado este martes el opositor ruso Alexéi Navalni en sus redes sociales.

Según el último parte médico del hospital de Berlín donde se encuentra ingresado desde el pasado 22 de agosto, Navalni puede respirar completamente por sí solo, ha empezado a hacer ejercicios de movilidad y no precisa estar todo el tiempo en la cama. El político despertó del coma el pasado lunes 7 de septiembre.

El periódico estadounidense The New York Times cita a una fuente de seguridad alemana que ha sido informada sobre la situación de Navalni y que asegura que el político "no planea exiliarse en Alemania. Quiere volver a Rusia y quiere continuar su misión". "Es totalmente consciente de su situación, de lo que ha ocurrido y de dónde esta", sostiene la fuente.

Navalni enfermó en un vuelo interno de Rusia y fue ingresado los primeros días en un centro de Siberia. Allí los médicos afirmaron que no había rastro de veneno y atribuyeron la crisis a un problema de metabolismo. Si embargo, el opositor fue trasladado a Alemania, y pocos días después el hospital La Charité comunicó que los análisis practicados indicaban que había sufrido un envenenamiento. A esta conclusión llegaron también los expertos del Ejército alemán, según los cuales el presunto intento de asesinato fue con un agente tóxico del grupo Novichok.

Fuentes del Gobierno alemán informaron el lunes de que laboratorios de Suecia y Francia, cuya colaboración se había recabado, corroboraron esos resultados que apuntan al envenenamiento deliberado. Alemania también ha enviado el caso a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), cuyos laboratorios están realizando los análisis pertinentes, pero todavía no han anunciado sus resultados.