Polémica por una asignación anual de hasta 130.000 euros que podrá recibir Liz Truss

El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, dijo este viernes que Liz Truss no debería aceptar la asignación de hasta 115.000 libras (131.675 euros) al año a la que tendría derecho como exprimera ministra británica. “Debería rechazarla. Creo que es lo correcto. Ha cumplido 44 días en el cargo, no tiene derecho a ello, debería rechazarlo y no aceptarlo”, dijo Starmer a la cadena ITV este viernes.

La dimisión de Liz Truss abre un nuevo proceso 'tory' para elegir a su sucesor, ¿y ahora qué?

Saber más

Starmer se ha unido así a las críticas del líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, quien también dijo que Truss no debería recibir la asignación económica. En unas declaraciones a la Radio LBC, Davey recordó que la mayoría de la gente tiene que trabajar al menos 35 años para tener derecho a cobrar la pensión estatal en Reino Unido, que se sitúa en 185 libras (211 euros) a la semana.

“Creo que trabajar 45 días (el tiempo de Truss en el poder) no debería darte la pensión que es mucho más de lo que la gente cobra después de una vida de trabajo”, agregó el político.

Previamente, la portavoz de la oficina del gabinete del Partido Liberal Demócrata, Christine Jardine, había dicho este jueves que Liz Truss “siempre será conocida como la primera ministra que duró 50 días”. “No hay manera de que se le permita acceder al mismo fondo vitalicio de 115.000 libras que sus recientes predecesores, ya que todos ellos estuvieron en el cargo mucho más de dos años”, añadió.

Truss accedió al cargo de primera ministra el pasado 6 de septiembre tras un proceso interno que duró varias semanas, pero este jueves anunció su dimisión a raíz del caos que ha rodeado su gestión por su controvertido programa económico, que provocó turbulencias en los mercados, lo que le obligó a revertir casi todas las medidas.

La tory puede reclamar una dotación económica de hasta 115.000 libras anuales en virtud de la asignación por gastos de servicio público (PDCA, por sus siglas en inglés), que fue introducida tras la dimisión de Margaret Thatcher por el entonces ministro del gabinete, Robin Butler. Las directrices del Gobierno dicen que la PDCA se introdujo “para ayudar a los exprimeros ministros que siguen activos en la vida pública”.

Los exprimeros ministros tienen derecho a reclamar los gastos de oficina y secretaría necesarios derivados de su especial posición en la vida pública. Según informa The Guardian, en 2020-21, John Major y Tony Blair reclamaron la asignación máxima; Gordon Brown, 114.712 libras (131.379 euros); David Cameron, 113.423 libras (1229.882 euros) y Theresa May, 57.832 libras (66.224 euros).

Los primeros ministros también pueden acceder a la indemnización por despido si abandonan su cargo, que consiste en un pago único del 25% del salario anual, unas 19.000 libras (21.700 euros).

“Grotesco”

Mark Serwotka, secretario general del Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales, calificó como “grotesco” que la todavía primera ministra pueda recibir 115.000 libras. “En un momento en el que uno de cada cinco funcionarios públicos recurre a los bancos de alimentos y el 35% se salta las comidas porque no tiene comida, es grotesco que Liz Truss pueda irse con lo que en realidad es una bonificación de 115.000 libras”.

Jo Grady, secretaria general de University and College Union, también se sumó a los llamamientos para que Truss renuncie a la asignación: “Millones de trabajadores del sector público, incluidos los que transforman la vida en la educación, están sumidos en una devastadora crisis del coste de la vida. Los bajos salarios hacen que miles y miles se salten las comidas y restrinjan el uso de la energía. Se horrorizarán al ver que la que pronto será exprimera ministra es recompensada por unos fallos tan catastróficos. Debería hacer lo correcto y renunciar al dinero”.

Steven Littlewood, secretario general adjunto del sindicato FDA, que representa a los altos funcionarios, dijo que la hipocresía era “asombrosa”. “Este año, el Gobierno ha ofrecido un recorte salarial en términos reales y, una vez más, ha intentado atacar las condiciones de despido de los funcionarios que mantienen este país en funcionamiento mientras pasamos de un primer ministro a otro. Después de todo eso, resulta increíble que el primer ministro acepte 115.000 libras al año por solo seis semanas en el puesto”, dijo Littlewood.